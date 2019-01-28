Üniversiteli Kader Buse’yi arama çalışmaları devam ediyor! İşte son durum…

Kader Buse Acar, Kemer’de, 24 Ocak Perşembe günü, hortumun, annesi Ayla Akkın’ın kullandığı otomobili sürüklediği Ağva Deresi’nde kaybolmuştu. Bugün hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ı (20) denizde arama çalışmalarına başlandı. Kemer Sanayi Sitesi önünden başlanan Kader Buse Acar’ı arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik dalgıçları ve drone ekibi, Antalya AFAD ve Afyonkarahisar AFAD ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı dalgıçlarının da aralarında bulunduğu 186 kişi katıldı.

BUSE’Yİ DEREYE SAVURAN HORTUM 4 KİLOMETRE UZAKTAN GELMİŞ

Antalya’nın Kemer ilçesinde 24 Ocak Perşembe günü Kader Buse Acar ve annesi Ayla Akkın’ı Ağva Deresi’ne sürükleyen hortumun, olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 yıllık Phaselis Antik Kenti’nde başladığı belirlendi. Hortumun, Olimpos Beydağları Millî Parkı içinde yaklaşık 4 kilometre karada ilerleyerek Ağva Deresi’ne ulaştığı belirtildi. İlk tespitlere göre hortumun güzergahındaki yaklaşık 1500 çam ve sedir ağacını devirdiği tespit edildi, antik kentte ise bir zarar olmadığı belirlendi.



Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, hortumun ormana verdiği zararı tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer yandan hortumun dereye sürüklediği araçtan yaralı kurtulan Kader Buse Acar’ın annesi Ayla Akkın’ın tedavi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde sürüyor. Akkın’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.