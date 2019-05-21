Üniversiteyi basan başkan sahte evrakla kendini yeniden seçtirmiş

Eski mütevelli heyeti başkanı olduğu üniversiteyi basıp şiddet kullanan Mansur Topçuoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

MAHKEME, ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE KAYYUM ATADI

Savcılığın hazırladığı sevk yazısına göre, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı’nın başkanı olan ve bu vakfın kurucusu olduğu Haliç Üniversitesi mütevelli heyet başkanı olan Mansur Topçuoğlu, vakıf ve üniversite kaynaklarını haksız olarak kendine ait ya da bağlantılarının bulunduğu şahsi şirketlere aktardığı iddiasıyla 2016’da mahkeme kararıyla görevinden alınarak yerine kayyum atandı. Yüksek Öğretim Kurulu da, Haliç Üniversitesi’nin faaliyet iznini 1 yıl süreyle durdurdu ve yönetimini İstanbul Üniversitesi’ne devretti. Ayrıca, Mansur Topçuoğlu ve diğer kişiler hakkında üniversite aleyhine gerçekleştirdikleri eylemler için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAHTE EVRAKLARLA KENDİNİ YENİDEN SEÇTİRDİ



YÖK, vakfın kayyuma devredilmiş olması nedeniyle 2 Mayıs 2019’da aldığı kararla üniversitenin yönetimini vakfa devretti. Kayyum da, üniversitenin organlarını yeniden oluşturdu. Ancak, görevinden alınan Mansur Topçuoğlu, yetkisi olmadığı halde yakınlarıyla birlikte kendi aralarında yaptıkları vakıf olağan genel kuruluyla kendini yeniden başkan seçtirdi. Haliç Üniversitesi mütevelli heyeti seçimi de gerçekleştiren Topçuoğlu, yapılan bu toplantıları da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirdi.

VAKIFLAR DİKKATE ALMADI



Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü, söz konusu toplantılarda düzenlenen evrakların içeriklerinin sahte olduğunu, Mansur Topçuoğlu’nun mütevvelli heyet üyeliğinin İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden bu toplantılarda alınan kararların da dikkate alınmayacağını bildirdi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİ ŞİDDET KULLANARAK DEVRALMAK İSTEDİ

Mansur Topçuoğlu, 17 Mayıs günü Reyhan Aksoy Topçuoğlu, Sevda Aksoy ve Ceylan Aksoy’un da yer aldığı bir grupla birlikte Haliç Üniversitesi’nin Sütlüce’deki kampüsüne giderek kayyumdan yönetimi şiddet kullanarak devralmak istedi.

KAYYUMLA BİRLİKTE 4 KİŞİ YARALANDI

Eğitim ve öğretimin devam ettiği sırada okula giren Topçuoğlu, yönetim katına çıkarak yeni rektörü koltuğundan kaldırıp kendisi oturdu. Yeni mütevelli heyet başkanı Mehmet Naci Topsakal ile kayyum Necati Ceylan’ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayda, Topçuoğlu ve beraberindekiler polis tarafından gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Dün adliyeye sevk edilen Mansur Topçuoğlu, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ce “Resmi belgede sahtecilik” ve “Cebir yoluyla eğitimin engellenmesi” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında, Topçuoğlu ve beraberindekilerin yetkileri olmadığı halde Haliç Üniversitesi’nin Sütlüce’deki kampüsüne giderek kayyumdan yönetimi şiddet kullanarak devralmak istedikleri belirtildi.