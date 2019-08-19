Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanan Bilmez: Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden alındığı, yerlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi’ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

HDP’li Bedia Özgökçe Ertan’ın,yerine atanan Van Büyükşehir Belediyesi’ne Vali Mehmet Emin Bilmez, saat 08.30 sıralarında belediye binasına gelerek, görevine başladı. Vali Bilmez, makam odasına geçtikten sonra ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasına astı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Bilmez, şeffaf belediyecilik vurgusu yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildiğini belirten Vali Bilmez, şunları kaydetti:

“Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz”

“İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürülen terör soruşturmaları ve kavuşturmalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı’mız, büyükşehir belediye başkanını görevden uzaklaştırdı. Bu durumda kedisine bugün sabah saatlerinden itibaren iletildi.

Aynı gün İçişleri Bakanlığı’mızın talimatı ile belediyeye kayyum olarak atandım. Şu anda görevime başladım. Burada şunu belirtmek istiyorum; çalışanların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Van Belediyesi’nin imkanlarını, Van halkına kullandıracağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız. Burada vatandaşımızla ve Van halkı ile birlikte el ele verip, bu kente hizmet edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafıyla ilgili soru üzerine Vali Bilmez, “Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafı daha önce asılıydı; ancak indirilmişti. Biz de o fotoğrafı cumhuriyetimizin kurucusu olan Atatürk’ün fotoğrafının yanına tekrardan astık” dedi.

DİYARBAKIR (DHA)