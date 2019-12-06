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Vicdansız yaratık, kız arkadaşını sokak ortasında dövdü

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadına şiddet haberleri bitmiyor. Bursa'da kimliği açıklanmayan bir kişi, 17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında feci şekilde dövdü. Kızın feryatlarına aldırmayan psikopat cani her yerde aranıyor.

15:18 -
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Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kıskançlık krizine girdiği iddia edilen bir şahıs, 17 yaşındaki kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Bir süre sonra sokak ortasında kız arkadaşını darp etmeye başlayan şüpheli, kız arkadaşının feryatlarına rağmen durmayarak şiddet göstermeye devam etti.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından, darp edilen kızın babası karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. (İHA)

Bursa Darp Polis Tokat Türkiye
Son güncelleme: 15:26 06.12.2019
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