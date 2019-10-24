‘Yargı reform paketi’ resmen yürürlükte… İşte detaylar…

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Adalet Bakan Abdulhamit Gül “TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS’nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır.” dedi.

İşte paketin içeriğinden detaylar…

AVUKATA YEŞİL PASAPORT

Paketle; 15 yılı dolduran avukatlara, vize kolaylığı sağlayan yeşil pasaport verilecek. Arabuluculuk sisteminin kapsamı genişletilecek. Hakim, savcı, avukat, noterlik için sınav sistemi getirildi. Buna göre ‘hukuk mesleklerine giriş sınavı’ yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar (100 üzerinden en az 70 puan) diğer kurallara göre işleme devam edebilecek. Yeni uygulama önümüzdeki yıldan itibaren fakülteye kaydını yaptıracaklar için geçerli olacak.

YARGIDA TEMYİZ YOLU

5 yılın altında hapis cezası alanlara, Yargıtay yolunu kapatan düzenleme değiştiriliyor, Yargıtay’a temyiz başvurusu yapmalarının yolu açılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra OHAL döneminde el konulan pasaportlar geri iade edilecek. Bunun için ya mahkeme kararı ya da İçişleri Bakanlığı’nın tekrar inceleme yapması yeterli olacak.

‘ELEŞTİRİ’ SUÇ DEĞİL

Eleştiriler haberler nedeniyle haklarında Terörle Mücadele Kanunu’ndan (TMK) işlem yapılan kişilere yönelik düzenleme yapıldı. TMK’da terör örgütü propagandasını düzenleyen maddeye, “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” ifadesi eklendi. Gerekçesinde, “…ağır, sert veya incitici nitelikte de olsa eleştiri hakkı kullanıldığında kişiye yaptırım uygulanamayacak olması, demokrasinin vazgeçilmez gereğidir” denildi.

SOMUT DELİL

Tutuklama için ‘suçun işlendiği konusunda kuvvetli şüphe’ yeterli olmayacak, ‘kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut delillerin bulunması’ şartı aranacak. İddianameler de somut delil olmadan hazırlanamayacak. Tutukluluk süreleri, 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından yarı oranında, 18 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından ise dörtte üç oranında uygulanacak.

TUTUKLULUK SÜRESİ 1 YILI GEÇMEYECEK

Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise 1 yılı geçemeyecek.

UZLAŞMA KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

“İş ve çalışma hürriyetinin ihlali; güveni kötüye kullanma; suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçları da uzlaştırma kapsamına alınıyor. Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen başka bir suçla “aynı mağdura karşı” işlenmiş olması halinde uzlaştırma hükümleri uygulanmayacak.

TEMYİZ EDİLEBİLECEK KARARLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Kanuna göre, bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletildi.Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, kurum ve organlarını aşağılama, silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma suçları nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

KAMU DAVASININ ERTELENMESİ 5 YIL

Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin hapis cezalarının üst sınırı 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından 5 yıl olarak uygulanacak.

BİRÇOK GAZETECİYE TAHLİYE YOLU AÇILDI

Paketteki “haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amaçlı düşünce açıklamaları suç olmayacak. 5 yılın altında ceza alanlara da temyiz yolu açılacak.” maddesi uyarınca şu an cezaevinde bulunan birçok gazetecinin tahliyesinin yolu açıldı.

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