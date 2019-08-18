Yarım asırlık bir çam ağacının altında Fazıl Say…

Türkiye'nin dört köşesinden gelen aktivistler, çevreciler, sabahın erken saatlerinden akmaya başladılar Kirazlı'ya… kimi araçlarıyla, kimi otobüslerle, kimi bisikletiyle, kimi de koşarak gelmişti !

Mesela Baran … Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiller öğrencisi. Görme engelli Baran Bandırma'dan 3 günde gelmiş bisikletiyle. Sadece bir sporcu değil, aynı zamanda bir müzisyen… Bateri ve piyano çalıyor, büyük bir Fazıl Say hayranı.

Rıza ise aslında bir iş adamı… koşarak gelmiş ! … günde … Kirazlıya koşmuş. Son bir haftadır da dağda kamp alanında gönüllü olarak çalışıyor.

… ve … İşsiz Mimarlar inisiyatifinden. 2017 yılında mezun olmuşlar. Hala iş arıyorlar.

Kirazlı Balaban'da son yıllarda tüm toplumsal direnişlerde sürekli gördüğümüz, hiç değişmeyen bir tablo vardı : kadınlar yine tüm varlıkları ile ön plandaydılar.

İzmirden, Bursa'dan, Ankara’dan, Çanakkale'den her yaştan kadın… saçlarını yazmasıyla örten de vardı… dağların ağaç dallarıyla taç yapan da…