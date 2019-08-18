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Yarım asırlık bir çam ağacının altında Fazıl Say…

Kaz Dağları’nda Kirazlı Balaban Mevkii’nde devam eden Su ve Vicdan nöbeti 24. gününde bir dünya sanatçısını ağırladı. Fazıl Say... prömiyerini 50 yaşında bir çam ağacının altında çaldı.

Özlem GÜRSES
11:57 -
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Türkiye'nin dört köşesinden gelen aktivistler, çevreciler, sabahın erken saatlerinden akmaya başladılar Kirazlı'ya… kimi araçlarıyla, kimi otobüslerle, kimi bisikletiyle, kimi de koşarak gelmişti !

Mesela Baran … Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiller öğrencisi. Görme engelli Baran Bandırma'dan 3 günde gelmiş bisikletiyle. Sadece bir sporcu değil, aynı zamanda bir müzisyen… Bateri ve piyano çalıyor, büyük bir Fazıl Say hayranı.

Rıza ise aslında bir iş adamı… koşarak gelmiş ! … günde … Kirazlıya koşmuş. Son bir haftadır da dağda kamp alanında gönüllü olarak çalışıyor.

… ve … İşsiz Mimarlar inisiyatifinden. 2017 yılında mezun olmuşlar. Hala iş arıyorlar.

Kirazlı Balaban'da son yıllarda tüm toplumsal direnişlerde sürekli gördüğümüz, hiç değişmeyen bir tablo vardı : kadınlar yine tüm varlıkları ile ön plandaydılar.

İzmirden, Bursa'dan, Ankara’dan, Çanakkale'den her yaştan kadın… saçlarını yazmasıyla örten de vardı… dağların ağaç dallarıyla taç yapan da…

Son güncelleme: android-time 12:00 18.08.2019
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