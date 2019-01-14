Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Valilikten açıklama yapıldı mı?

İstanbullular bu sene yeniden kar yağışının etkisi altına girecek. Yağmur ve kar yağışı İstanbul'u kısa sürede etkisi altına alıyor. Bu nedenle de İstanbul'da yaşayan binlerce öğrenci okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği konu ile ilgili açıklama yaptı mı? İşte ayrıntılar...

İstanbul’da yaşayan öğrenciler yarıyıl tatilinin de yaklaşmasının etkisiyle kar yüzünden okullar tatil edilir mi merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre yarın kar yağışının etkili olması bekleniyor. Okulların tatil olup olmaması ise henüz gündemde değil açıklama yapılır yapılmaz haberimizde olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Sakarya ve Kocaeli'nin (Kartepe ve Başikele) yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.