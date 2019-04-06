Yeni başkanın ilk icraatı Atatürk’ün portresini kaldırmak oldu

Muğla’nın Yatağan ilçesi 48 yıl sonra el değiştirdi. 48 yıldır CHP’nin yönettiği ilçede 31 Mart yerel seçimlerini Cumhur İttifakı’nın adayı AKP eski ilçe başkanı Mustafa Toksöz oyların yüzde 51,9’unu alarak kazandı.

1999 seçimlerinde göreve gelen CHP'li Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, 20 yıl görev yaptığı Belediye Başkanlığı döneminin ardından yeniden aday gösterilmedi. Haşmet Işık'ın yerine avukat ve eski Milli Hakem Halil Arslan aday gösterildi. Cumhur İttifakı da aday olarak 2014 yerel seçimlerinde seçimi az bir farkla kaybeden Mustafa Toksöz'ü tekrar aday gösterdi.

Cumhur ittifakı adayı Mustafa Toksöz seçmenin 31 bin 689 geçerli oyun yüzde 51,9'u olan 16 bin 450'sini aldı. Rakibi Halil Arslan ise yüzde 41,02 ile 12 bin 998 oyda kaldı.

Yatağan İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Yatağan'ın yeni Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve meclis üyeleri, geçen dönem Belediye Başkanı Haşmet Işık tarafından Belediyede girişinde karşılandı. Yatağan Belediye Başkanı Toksöz'ü yeni dönemde AKP Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete, Yatağan AK Parti ve MHP İlçe Başkanları yalnız bırakmadı.

Yatağan'ın yeni Belediye Başkanı Mustafa Toksöz devir teslimin ardından yaptığı konuşmada, Yatağan'ı Ak Belediyecilik ile tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Yatağan halkı bize 5 yıllık bir görev tevdi etti. Biz de bu 5 yılımızı Yatağan'a hizmet için harcayacağız. Oy veren vermeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi. Ancak bu sözleri sarf eden Toksöz’ün ilk icraatı makam odasında bulunan ve bir önceki başkan döneminden kalan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini indirerek yerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini asmak oldu.

Toksöz’ün bu hareketinin duyulmasının ardından toplumun tüm kesimden tepkiler geldi. Cumhur İttifakı’nın bileşenleri AKP ve MHP seçmenlerinin de tepki gösterdiği olay sonrası u dönüşü yapan yeni başkan Toksöz, duvardan indirdiği portreyi tekrar yerine astı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini elbette makam odasına asılmalı ancak Toksöz’un Cumhuriyetimizin kurucusu ve bu vatanı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’ten ne istediği ise anlaşılamadı…