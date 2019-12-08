Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı

İstanbul’dan Kayseri’ye giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde, refüjdeki boşluktan diğer istikamete geçmeye kargo TIR’ıyla çarpıştı.

ŞOFÖR VE MUAVİN OTOBÜS İÇİNDE SIKIŞTI

Otobüs şoförü Kenan Çetinkaya ile muavin Ali Atalay kaza yerinde hayatını kaybetti, 23 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırıldı. Otobüste sıkışan Çetinkaya ve Atalay’ın cesetleri itfaiye ekiplerince çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikameti, Karayolları ekiplerinin TIR’ın dorsesinden yola saçılan malzemeleri toplaması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. TIR sürücüsü Erdal T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücünün savcılıktaki sorgusu sürüyor. (AA)