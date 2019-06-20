YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı: Nerede oy kullanacağım?

31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen Yerel Seçimlerin ardından CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Ardından AKP ve MHP’nin itirazları sonucunda YSK seçimleri iptal etmişti. 23 Haziran Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden seçim düzenlenecek. YSK, İstanbul seçmen listesini yayınladı. Milyonlarca İstanbullu seçmen kaydını sorgulama işlemini yapmak istiyor. İşte YSK seçmen sorgulama ekranı…

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için e-Devlet Kapısından ya da https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.