YSK’dan İYİ Parti’ye jet hızıyla ret!

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İsmail Ok ve il yönetimi, seçimde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımı için bugün YSK’ya itirazda bulunmuştu. İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla itirazlarının reddedildiğini açıkladı. İstanbul için geçerli hukukun Balıkesir için geçerli olmadığını belirten Tuna paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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“Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde bırakın sandıkları yeniden saymayı, geçersiz oyları dahi saymaya cesaret edemediler. Bugün İl Seçim Kurulu kararı ile ret edilen itirazlar aynı gün jet hızıyla YSK'dan da ret edildi. Maalesef İstanbul için uygulanan hukuk Balıkesir için geçerli olmuyor. Balıkesir de yapılan Seçim şaibleidir. Müsebbibi de YSK’dır. Tarih sizi unutmayacak.”

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NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İsmail Ok ve il yönetimi, seçimde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle 16 ilçede ilgili ilçe seçim kurullarına itirazlarda bulunmuşlardı. İtirazların ilçe seçim kurullarınca reddedilmesinin ardından dün Balıkesir Adliyesi'ne gelen İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna ve partililer, İl Seçim Kuruluna toplamda 15 ilçede geçersiz oyların tekrar sayılmasını isteyerek tekrar itirazda bulundu. İtirazı bugün karara bağlan İl Seçim Kurulu, 298 sayılı yasanın 112. Maddesine göre geçersiz oyların tekrar sayılmasının mümkün olmayacağı belirterek itirazı reddetti. Bugün ise İYİ Parti YSK’ya itirazda bulunmuştu.