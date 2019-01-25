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Yurtları kapanan çocuklar karakollarda yaşıyorlar!

İstanbul Kadıköy'de 13 ile 18 yaşları arasında yabancı uyruklu çocukların kaldığı Yeldeğirmeni Çocuk Yurdu kapatıldı. Yurtta kalan yaklaşık 60 çocuk başka illere gönderildi. İstanbul'da kalan onlarca çocuğun ise polis merkezlerindeki nezarethanelerde kaldığı ortaya çıktı.

Tugay SADAY
16:06 -
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Yurtları kapanan çocuklar karakollarda yaşıyorlar!

Yasa dışı yollarla İstanbul'a gelen 18 yaş altındaki düzensiz göçmen çocuklarının toplanma adreslerinden birisi de Kadıköy'de bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Yeldeğirmeni Çocuk Yurdu'ydu.

Fiziki yetersizlikler öne sürülerek 60 kapasiteli Yeldeğirmeni Çocuk Yurdu kapatıldı. Yurtta bulunan yabancı uyruklu 60 çocuk ise farklı illerdeki çocuk yurtlarına gönderildi.
İstanbul’da kalan onlarca yabancı uyruklu çocuk ise ortada kaldı. Yurt olmadığı için onlarca çocuğun bölgedeki polis merkezlerinin nezarethanelerinde kaldığı öğrenildi.

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