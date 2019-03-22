Adıgüzel Demirel Kimdir

1974 yılında Malatya’da doğan Adıgüzel Demirel, ilkokulu köyünde, liseyi ise Malatya'da yatılı olarak okudu. Liseyi bitirdikten sonra 1 yıl boyunca babasının yanında çobanlık ve çiftçilik yapan Demirel, 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1999’da mezun oldu. 1999-2001 yılları arasında köyünde pratisyen hekim olarak görev yapan Demirel, 2001 yılında Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi beyin ve sinir cerrahisinde asistanlık yaptı. Demirel, 2007 yılında uzman hekim olmaya hak kazandı ve ihtisas sonrası Hakkari Dağ ve Komando Tugay’ı seyyar cerrahi hastanesinde tabip asteğmen olarak görev yaptı. Adıgüzel Demirel, yaklaşık 3 yıl Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. Ardından, Çeşme Devlet Hastanesi’nin Kurucu Başhekimliğine atanan Demirel, 1 yıl sonra Urla Devlet Hastanesi’ne Kurucu Başhekim oldu. Adıgüzel Demirel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den İzmir İli, Urla İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.