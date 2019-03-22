Ali Aydın Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Trabzon İli, Köprübaşı İlçesi Belediye Başkan adayı Ali Aydın, 1967 yılında Köprübaşı İlçesinin Gündoğan Mahallesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Köprübaşı’nda tamamladı. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nden Coğrafya Öğretmeni olarak mezun oldu. Öğretmen olarak ilk kez görev yaptığı yer Erzurum oldu ve ardından Köprübaşı’na atandı. 22 yıl boyunca Köprübaşı'nda eğitimin her kademesinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Halen Köprübaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü olarak görevini sürdürüyor. Ali Aydın, evli ve üç çocuk sahibidir.