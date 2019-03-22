Bülent Soylu Kimdir

Bültent Soylu, 15 Ağustos 1974 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Menderes’te, lise eğitimini ise İzmir Buca Parasız Yatılı’da bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nü kazanan Soylu, 1997 yılında üniversiteden mezun oldu. Soylu, iş hayatına 1997 yılında SSK İzmir İl Müdürlüğü’nde çalışarak başladı ve 2005 yılında SGK Denetmenliği görevine yükseldi. 2009 yılında SGK Aliağa SGM Kurucu Müdürlüğü’ne atanan Soylu, 2009’un Kasım ayında ise SGK Büyük İşverenler SGM Kurucu Müdürü görevine getirildi. 2011'in Ekim ayında SGK Menderes SGM Kurucu Müdürü görevini üstlenen Soylu, görevinden istifa ederek 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Menderes Belediye Başkanlığı’na seçildi. Bülent Soylu, evli ve 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Menderes İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.