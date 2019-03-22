Ercan Çimen Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AKP’den Gümüşhane Belediye Başkan adayı olan Ercan Çimen, 1966'da doğdu. Gümüşhane’de ilk ve ortaöğretimini tamamlayan Çimen, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Çimen, üniversite eğitiminin ardından aile şirketi olan Çimenler Grup'ta yönetim kurulu üyesi oldu. Hala Çimenler Grup yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Çimen, Çimenler Otel, Çimenler Kuyumculuk, Çimenler Otomotiv, Harşit Tur, Balyemez Konağı ve Ataç Konağı ile ilgileniyor. Çimen’in şirketlerinde 500’den fazla kişi istihdam ediliyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Çimen, Gümüşhanespor, Gümüşhane Hizmet Vakfı, Gümüşhaneli İş Adamları Derneği gibi çeşitli oluşumlarda başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Çimen, siyasete Doğru Yol Partisi ile başladı. Bu partide Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2009’da ise AKP’ye geçti ve Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu. Ancak kazanamadı. 15 Şubat 2011 tarihinde AKP Gümüşhane İl Başkanı olan Çimen, 2014 yılında Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. Görevi süresince “AK Parti Halk Günleri” adı altında haftada bir buluşmalar gerçekleştirdi. Çimen, 31 Mart 2019’da da AKP Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu.