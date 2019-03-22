Halil Büyükerol Kimdir

Halil Büyükerol 1963 yılında Çanakkale‘nin Ezine ilçesinde dünyaya geldi. Büyükerol, eğitimini Ezine ve İzmir ‘de tamamladıktan sonra 1987 yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü’nden mezun olmuştur. 1990 yılında Ezine‘de elektrik sektöründe çalışan ve 1994 yılında yerel seçimlerle İl Genel Meclis Üyesi olarak kadroya dahil olan Büyükerol 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ezine Belediye Başkanlığı’na adaylığını koymuş ve seçimleri kazanarak başkan oldu. Halen Ezine Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Büyükerol, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’den Çanakkale İli Ezine ilçesi belediye başkan adayı oldu.