Hükmü Pekmezci Kimdir

MHP Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci, 1954 yılında Bayburt'ta doğdu. Yükseköğrenimine kadar Bayburt'ta, 1973-1976 yılları arasında Erzurum Eğitim Enstitüsü Fizik Kimya Biyoloji bölümünde eğitim gördü. Pekmezci, 1987 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kimya bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve Fen Bilimleri Öğretmeni olarak mezun oldu. Mezun olduğu yıl Gümüşhane Öğretmen Lisesi'nde çalışmaya başladı. Gümüşhane Lisesi'nde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Hükmü Pekmezci, 1978-1980 yılları arasında Ülkü-Bir (Ülkücü Muallimler Birliği Derneği) Gümüşhane Şube Başkanlığı görevini yürüten Pekmezci, Tokat Avcı Taburu'nda 4 aylık askerlik hizmetinin ardından Bayburt Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen ve idareci olarak göreve başladı. Hükmü Pekmezci, 1985 yılında Bayburt Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atandı ve 1989 yılına kadar görevini sürdürdü. 1990 yılında Bayburt İl Turizm Müdürlüğü'ne getirildi ve 1999 yılına kadar da burada görev aldı. Pekmezci, öğretmenlik görevlerinin yanında gazetecilik de yapmıştır. 1986 yılından 1993 yılına kadar Bayburt TRT muhabiri olarak çalıştı. 1992 yılında Bayburt Gazeteciler Cemiyet Kurucu Yönetim Kurulu'nda görev aldıktan sonra, Genel Sekreterlik ve 2. Başkanlık görevlerini yerine getirdi. Hükmü Pekmezci, Organize Sanayi Kurucu Yönetim Kurulu 2. Başkanlığı görevinde de bulundu. 1992 yılında aralıklarla profesyonel ligler içerisinde bulunan ve 3. Lig'de yer alan Bayburtspor Kulubü yönetiminde genel kaptanlık, as başkanlık ve başkanlık görevleri yaptı. Hükmü Pekmezci, 1999 Yerel Seçimleri'nde MHP'den Bayburt Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve beş yıl bu görevi yerine getirmiştir. Pekmezci, 2002 yılında Atatürk Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş ve 2007 yılında Atatürk Üniversitesi’ne, 2012 yılında ise Bayburt Üniversitesi’ne bağlı olarak ilk mezunlarını veren Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi kuruluş aşamasında da yer almıştır. Bayburt'ta yaşayan Hükmü Pekmezci evli ve 2 çocuk babasıdır. Hükmü Pekmezci, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde doğduğu il olan Bayburt'tan Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayıdır.