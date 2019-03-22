İsmail Akkaya Kimdir

İsmail Akkaya, 1958 yılında Gökova'da doğdu. İlkokulu Akyaka'da , orta öğrenimi Salihli, Marmaris ve Dalaman Tarım Meslek Lisesi'nde tamamladı. Meslek hayatına 1976 yılında Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nde memuriyet hayatına başlayan Akkaya, daha sonra Ula, Köyceğiz, Bodrum'da ziraat teknisyeni olarak 15 yıl memurluk yaptı. Bu arada Anadolu Üniversitesi Tarım ön lisans bölümünü bitirdi. İsmail Akkaya, 7 Haziran 1992 -Mart 2004 yılları arasında 12 yıl Akyaka belediye başkanlığı yaptı. 2005-2010 yılları arasında işletmecilik yaptı. 2014 yılından beri Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmaktadır. Ulaştırma ve bütçe komisyonlarında görev aldı. 1 Eylül 2015 -1 Kasım 2018 tarihleri arasında 3 yılı aşkın süre Ula İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca 10 yıl Marmaris Deniz Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Halen ticaretle uğraşmakta olan Akkaya, evli ve iki çocuk babasıdır. İsmail Akkaya, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Muğla Ula İlçe Belediye Başkan Adayı oldu.