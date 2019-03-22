Mustafa Akgedik Kimdir

Mustafa Akgedik, 1973 yılında Aladağ Büyüksofulu Köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu Büyüksofulu Köyü’nde, Liseyi Aladağ Pınar Madencilik Lisesi’de okuyan Akgedik, yüksek tahsilini Gaziantep Üniversitesi Kilis Meslek Yüksekokulu ve Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde yaptı. Tarihi Kent Dokusu ve Şehir Planlama Üzerine Yüksek Lisans Tezi Hazırlamaktadır. 2001’de AKP Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı olarak siyasete başlayan Akgedik, 2006-2012 yılları arası Adana İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Seçim İşleri Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011 Seçimlerinde İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2012-2013 yılları Çukurova İlçesi Teşkilat Başkanlığı görevini yerine getiren Akgedik, Aladağlılar Derneği (AL-DER) ve Pos Köyleri Yardımlaşma Derneği (POS-DER) Yönetim Kurulu Üyesidir. Yurtiçi ve Yurtdışında birçok projeye imza atan Akgedik, serbest mühendislik hizmetleri yapmaktadır. Mustafa Akgedik, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP Adana Aladağ Belediye Başkan adayıdır.