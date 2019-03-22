Necati Selçuk Kimdir

1976'da Sarıgöl'de doğdu. İlköğretimi Çanakçı Köyü’nde, liseyi İzmir Namık Kemal Lisesi’nde tamamladı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2003’te Sarıgöl MHP’de yönetim Kurulu üyeliği, 2004’te MHP’den İl Genel Meclis adaylığı, 2009’da MHP Sarıgöl Belediye Başkan Adayı oldu. 2005-2013 yılları arasında MHP Sarıgöl İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 Yerel Seçimlerde Sarıgöl Belediye Başkanı seçildi. Necati Selçuk, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Manisa İli, Sarıgöl İlçesi Belediye Başkana adayı oldu.