Osman Kılıç Kimdir

1962 yılında Osman Kılıç, Düzce’de doğdu. 1994 yılında serbest muhasebeci oldu. 25 yıl Düzce’de kurulu ilaç imalat sektöründe muhasebe müdürlüğü görevi yaptı. 1997 yılında ticarete hayatına başladı. Kılıç, şehirler arası nakliye şirketi kurdu. 2006 yılında büyük baş süt sığırı işletmesi kurmuştur. 2009-2014 ve 2014-2019 yıllarında belediye başkanı seçilmiş olup 2 dönemdir görevini yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Osman Kılıç, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Düzce Merkez Beyköy Belediye Başkan Adayı oldu.