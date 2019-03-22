Semih Şahin Kimdir

Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik'te doğdu. İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu’nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji’nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra sırasıyla İstanbul ve İngiltere’de öğrenim hayatını tamamladıktan sonra, Balıkesir ve İstanbul'da yaşadı. Semih Şahin kariyeri boyunca, Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Şahin, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde CHP’nin Bilecik Belediye Başkan adayı oldu.