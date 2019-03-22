Süleyman Görgülü Kimdir

1967 yılında Niğde’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Niğde’de tamamladı. Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksek Okulunu bitirdikten sonra Sazlıca Belediyesinde Fen Memuru olarak görev yaptı. Görevine devam ettiği süreç içerisinde, 2009 mahalli seçimlerinde Sazlıca Belediye Başkanı seçildi ve yine 2014 yılı Mart ayında yapılan mahalli seçimlerde tekrar belediye başkanlığına seçildi. Süleyman Görgülü, evli ve 2 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Niğde İli, Merkez, Sazlıca Belde Belediye Başkan adayı oldu.