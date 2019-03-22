Yurdagül Bakkal Kimdir

Kütahya’nın Domaniç ilçesinin AK Partili Belediye Başkan Adayı Yurdagül Bakkal 1977 yılında Almanya Köln’de dünyaya geldi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Domaniç İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Bakkal, Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı mezunu. Haziran 2014’te AK Parti Domaniç İlçe Başkanlığı görevine atanan Yurdagül Bakkal, 3.5 yıl bu görevi yerine getirdi. Evli ve iki çocuk annesi olan Bakkal orta derece İngilizce biliyor. Bakkal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Domaniç Belediye Başkan Adayı oldu.