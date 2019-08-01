7 Koya hakim, 7 Muhteşem villa…

Ultra lüks yaşamı en üst seviyede güvenlik ile yaşayın!

Her detayı özenle düşünülmüş, Dünya'nın en prestijli markalarının kullanıldığı bir yaşam alanı, yaz kış bu muhteşem keyfi sürebileceğiniz İasos Dreams'de!

Hayat 2020'de başlıyor…

1200m² bahçe kullanımı,

450m² kapalı alanlı,

3 araçlık bahçe içi otopark, müstakil yüzme havuzu, Poollounge, Garden Kitchen, ıslak güneşlenme alanı ve benzeri birçok özellik.

4+1tek kat ana bina ve 2+1 misafirhane, her odada ebeveyn banyosu ve giyinme bölümleri.

Fraenkische marka yerden ısıtma,

Jung marka akıllı ev sistemi,

Sonos marka müzik sistemi,

Gaggenau marka full beyaz eşya,

Reynaers marka özel seri doğramalar,

İtalya'dan ithal edilmiş özel mermerler,

Özel imalat masif iç kapılar,

Mermer kaplama duvarlar,

Kanada'dan ithal ahşap güneş kırıcı ve deck,

Duravit vitrifiyeler,

Hansgrohe bataryalar.

Kısa bir süreliğine peşin ödemelerde

%20 indirim avantajı!

Telefon 4442139

www.iasosdreams.com