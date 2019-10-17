AİLELER YURTDIŞI EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARININ DÜNYASINI DEĞİŞTİRİYOR

Çocuklarının geleceğini güven altına almak isteyen ebeveynlerin sıkça tercih ettiği yollardan biri yurtdışında eğitim oluyor. Son yıllarda artan genç işsizliği ve gelecek kaygısı, yurtdışı eğitim yaşının gün geçtikçe düşmesine sebep oluyor. Aileler ise çocuklarına yurtdışında eğitim aldırarak hayata 1-0 önde başlamalarını istiyor.

Yurtdışı eğitimine karar verdikten sonra ailelerin en çok zorlandığı konu eğitim kurumu seçimi oluyor. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları, 2001 yılından bu yana dünyanın en saygın eğitim kurumlarını Türkiye'de bir araya getirerek ailelerin en doğru kararı vermesini sağlıyor. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarında dil okulundan liseye, üniversiteden yüksek lisansa, sertifika programlarından çalışmalı programlara kadar pek çok alternatif yer alıyor.

Yurtdışı eğitimine dair en doğru tercih yapmak isteyenler 21-27 Ekim tarihleri arasında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen fuarlarda buluşuyor.

Online davetiye almak için tıklayınız!

ÇOCUĞUNUZUN DÜNYANIN EN İYİ 60 ÜNİVERSİTESİNDEN BİRİNDE OKUMASINI İSTEMEZ MİSİNİZ?

Yurtdışında eğitim, bir çocuğa iyi bir gelecek sağlamak için atılacak en doğru adımlardan biri… Ancak yurtdışında alınacak eğitim herhangi bir üniversitede olmamalı… Kaliteli, güvenilir ve dünya çapında saygı gören bir üniversite seçimi yapmak, paranın ve zamanın boşa gitmesini önleyecektir.

Peki bu kaliteli, güvenilir ve saygın eğitim kurumları nasıl seçilecek?

Dünyanın en iyi üniversiteleri bu fuarda

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları, en doğru seçmeniz için büyük destek sağlıyor. Dünyanın en iyi üniversiteleri her yıl olduğu gibi bu yıl da IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları kapsamında ülkemize geliyor. Dünyanın en iyi 1000 üniversitesinin 60'ı IEFT Fuarlarında Türkiye'deki aileler ve öğrencilerle buluşmayı bekliyor.

Tüm aileler fuara davetli

Çocuğunun geleceği için en doğru adımı atmak isteyen ailelerin; ayaklarına kadar gelen fırsatı kaçırmadan fuarı ziyaret etmeleri yeterli olacak. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları “Konu çocuğunuzun geleceği ise vasat olanla yetinmeyin, en iyiyi hedefleyin ve dünyanın en iyileri listesindeki üniversitelerle yüz yüze görüşün!” diyerek tüm aileleri fuara davet ediyor.

21-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar kapsamında Amerika, Kanada, Japonya ve Kore gibi ülkelerin de içerisinde bulunduğu 29 ülkeden 300 eğitim kurumu fuarda sizlerle görüşmeyi bekleyecek!

Online davetiye almak için tıklayınız!

YURTDIŞINDA EĞİTİM YAŞI LİSEYE İNDİ!

Günümüzde yurtdışı eğitim yaşının yıldan yıla düştüğünü belirtmiştik… Son yıllarda yurtdışında eğitim arayan ailelerinin pek çoğu lise seviyesindeki okulları araştırıyor. Ailelerin yurtdışında lise aramasının en önemli nedeni; yurtdışında bir liseden mezun olan gencin dünyanın en iyi üniversitelerine giriş şansını artırması… Yurtdışında liseden mezun olan gençler herhangi bir sınava girmeden, TOEFL, IELTS gibi yabancı dil sınav sonuçlarına gerek duymadan dünyanın en iyi üniversitelerine başvurabiliyor.

Dünyanın en iyi liseleriyle görüşme imkânı

Çocuğu için yurtdışında lise arayan aileler IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarında dünyanın en prestijli liseleriyle birebir görüşme imkânı yakalıyor. Dünyanın en iyi liseleri IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları kapsamında Ankara, İzmir ve İstanbul'da ailelerle bir araya geliyor. Lise arayışında olan tüm aileler online davetiyeleriyle IEFT Fuarlarına katılabilir, fuar kapsamında düzenlenen seminerlerde okullar hakkında bilgi alabilir ve çocukları için en güvenilir tercihi yapabilir.

Online davetiye almak için tıklayınız!

EĞİTİMDE SON YILLARIN YÜKSELEN DEĞERİ: YAZ OKULLARI!

Yurtdışında eğitim artık okul öncesi çağdan başlıyor… Ebeveynler çocuklarının ilerleyen yaşlarında dil sıkıntısı çekmesini istemediklerinden küçük yaşlarda bunun önlemini alıyor. Bu yüzden çocuklar yaz tatillerini yurtdışında dil eğitimi alarak geçirebiliyor.

Sadece dil eğitimi değil, geleceğe hazırlık

Harvard, Cambridge ve Oxford gibi üniversiteler açtıkları yaz okulu programlarında çocuklara İngilizce öğretmenin yanı sıra onları geleceğe de hazırlıyor. Çocuklar bu programlarda dünyanın en iyi üniversitelerine giriş yollarını öğrenirken, kendi ilgi alanlarına göre dünyanın en iyi hocalarından ders alma imkanı yakalıyor.

Çocuğunuzla birlikte okullu olmak ister misiniz?

Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarına yurtdışında dil eğitimi aldırmak isteyen aileleri onları yalnız bırakmamayı tercih edebiliyor. Çocuğuyla birlikte yaz okulu programlarına katılmak isteyen aileler arzu ederlerse eğitim hayatlarına geri dönebiliyor. Çocuklar yaz okuluna giderken, aileler dil eğitimi ya da sertifika programlarına katılabiliyor.

Online davetiye almak için tıklayınız!

YURTDIŞINDA EĞİTİM ALMAK SANILDIĞI KADAR ZOR DEĞİL!

Son dönemde artan döviz kuru yurtdışında eğitim hayallerini zora sokabiliyor. Maddi açıdan sıkıntı yaşamak istemeyen gençler yurtdışındaki çalışmalı programlara katılabilir. İngiltere, Amerika, Kanada ve Avrupa ülkelerinde açılan çalışmalı programlara katılan gençler eğitim masraflarını karşılayacak kadar para kazanabiliyor.

Çalışmalı program alternatifleri dil eğitiminden üniversiteye ya da sertifika programlarına kadar uzanabiliyor. Ayrıca üniversiteden yeni mezun olanlar da çeşitli staj ve çalışma imkanları elde edebiliyor. Öğrenciler; Amerika, Kanada, Avustralya, İngiltere, İrlanda, Malta gibi ülkelerde çalışarak eğitim alma imkânı yakalıyor.

Dünyanın en prestijli yaz okulları ve dil okulları

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarında ziyaretçilerini bekliyor…

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Yer ve Tarihleri

21 Ekim Ankara – Sheraton Otel 13:00-19:00

23 Ekim İzmir – Hilton İzmir Otel 13:00-19:00

25 Ekim İstanbul Anadolu Yakası – Bostancı Dedeman Otel 13:00-19:00

26-27 Ekim İstanbul Avrupa Yakası – İstanbul Kongre Merkezi Harbiye 12:00 – 18:00