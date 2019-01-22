BMW ve Mercedes-Benz ortak otomobil geliştirecekler!

Otomotiv sektörünün yönü kendi kendine giden otomobiller, elektrikli motorlu araçlar ve en yeni teknolojik ürünler etrafında dönmeye başladı. Habere konu olan iki dev üretici de otonom sürüş ve diğer yeni nesil teknolojilerin gelişimine milyarlar harcıyorlar. Yeni müşteri kazanmak, teknolojik gelişimlerin maliyetlerini azaltmak için iki marka bir arada çalışacak.

Kompakt model otomobillerinde aynı alt yapıyı paylaşacak olan BMW ve Mercedes-Benz, bu sayede maliyetlerini istediği seviyelere düşürecekler. Handelsblatt’ın haberine göre bu iki devin ortak ürünleri 2025 yılından önce ne yazık ki görülemeyecek! Ayrıca BMW ve Mercedes-Benz’in üst yönetimi böyle bir plana karşı sert bir yaklaşım gerçekleştireceği de konuşulan konular arasında!

Aslına bakarsanız bu iki devin günümüzde de belirli ortaklıkları var. Örnek olarak 2015 yılında Mercedes-Benz, BMW ve hatta Audi, Nokia’nın harita firması olan Here markasını almıştı. Geçen yıl ise habere konu olan iki marka kısa süreli araç kiralama firması olan Car2Go için ortaklık sağlamıştı.