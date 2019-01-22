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BMW ve Mercedes-Benz ortak otomobil geliştirecekler!

Alman Handelsblatt'a göre BMW ve Mercedes-Benz yani iki ezeli rakip kompakt otomobilleri olan A Serisi ve 1 Serisi modellerini yeni jenerasyonlarını birlikte geliştirecekler. Ayrıca bu birliktelik sadece ortak ürün geliştirmeyi değil otonom sürüş teknolojilerini de kapsayacak bir anlaşma olarak dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr
08:35 -
Haberler Otomotiv
BMW ve Mercedes-Benz ortak otomobil geliştirecekler!

Otomotiv sektörünün yönü kendi kendine giden otomobiller, elektrikli motorlu araçlar ve en yeni teknolojik ürünler etrafında dönmeye başladı. Habere konu olan iki dev üretici de otonom sürüş ve diğer yeni nesil teknolojilerin gelişimine milyarlar harcıyorlar. Yeni müşteri kazanmak, teknolojik gelişimlerin maliyetlerini azaltmak için iki marka bir arada çalışacak.

BMW'nin kopmakt sınıf otomobili 1 Serisi

BMW’nin kompakt sınıf otomobili 1 Serisi

Kompakt model otomobillerinde aynı alt yapıyı paylaşacak olan BMW ve Mercedes-Benz, bu sayede maliyetlerini istediği seviyelere düşürecekler. Handelsblatt’ın haberine göre bu iki devin ortak ürünleri 2025 yılından önce ne yazık ki görülemeyecek! Ayrıca BMW ve Mercedes-Benz’in üst yönetimi böyle bir plana karşı sert bir yaklaşım gerçekleştireceği de konuşulan konular arasında!

Mercedes-Benz'in kompakt sınıf otomobili A Serisi

Mercedes-Benz’in kompakt sınıf otomobili A Serisi

Aslına bakarsanız bu iki devin günümüzde de belirli ortaklıkları var. Örnek olarak 2015 yılında Mercedes-Benz, BMW ve hatta Audi, Nokia’nın harita firması olan Here markasını almıştı. Geçen yıl ise habere konu olan iki marka kısa süreli araç kiralama firması olan Car2Go için ortaklık sağlamıştı.

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