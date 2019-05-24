Cem Bölükbaşı, Borusan Otomotiv Motorsport renkleriyle Fransa’da yarışacak

Pistlerde edindiği deneyime paralel olarak, girdiği e-sporlar dünyasında da sayısız başarıya imza atan Cem Bölükbaşı, BOM'un bayrağımızı defalarca dalgalandırmış, 11 yılda 16 şampiyonluk kazanmış milli sporcuları Levent Kocabıyık, Fatih Ayhan ve İbrahim Okyay'dan aldığı destekle hazırlıklarına başladı.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Borusan Otomotiv Motorsport olarak Türkiye'yi yurtdışında temsil edecek genç sporcular yetiştirmekten ve ülkemize kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu doğrultuda başarılarını yakından takip ettiğimiz Cem Bölükbaşı'na GT4 European Series'de şans vermeye karar verdik. Genç yaşına rağmen sanal yarışlarda dünya çapında gösterdiği performansının yanında, kariyerinin daha erken dönemlerinde yarıştığı gerçek pistlere takımımız renkleri ile dönüyor olması kendisi için olduğu kadar bizim için de heyecan verici.”

Genç yaşta motor sporları dünyasına adım atan Cem Bölükbaşı, kariyerinin önemli bir bölümünde e-spor dünyasında önemli başarılara da imza attı. 80.000'in üzerinde katılımcısı olan I-Racing'de ilk 35'e giren Cem Bölükbaşı, World's Fastest Gamer Şampiyonası'nda Dünya Finali'ne de katıldı. Bölükbaşı ayrıca, F1 E-Sports'ta 70.000 katılımcı arasından ilk 20'ye kalarak Fernando Alonso takımına seçilip 2017'de Abu Dhabi'de dünya beşinciliği, 2018'de de Red Bull Toro Rosso takımı ile dünya ikinciliği ödüllerini de kazandı. 2018'de Red Bull Toro Rosso takımı ile dünya ikincisi olup bu yıl Red Bull Racing Formula1 takımının e-spor sürücüsü olarak F1 E-Spor Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.