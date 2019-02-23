Cupra Formentor ile birinci yılını kutluyor!

Geçen yıl bu zamanlar Seat markasından ayrılan Cupra, ilk modeli olan Cupra Ateca’yı tanıtmıştı. Bugün ise markanın ilk senesine özel gibi olan Formentor Konsept modeli karşımıza çıktı. Cupra markası bir yılda 14 bin 400 otomobil sattı. Bu rakam yüzde 40’lık bir artış anlamına geliyor. Ancak Seat Cupra modelleri de bu rakamın içinde.

Cupra’nın hedefi ise gelecek 3 ile 5 yıl içinde satışlarını iki kat arttırmak. Bunun içinde yeni modellere ihtiyacı olduğu aşikar. Markadan gelen açıklamada yeni modellerin elektrikli ve hibrit olacağı yönünde. Haberimize konu olan Formentor Konsept ise plug-in hibrit güç ünitesine sahip olacak. Cupra’nın ileri teknoloji ürünü olarak nitelendirdiği bu melez motoru yüksek tork karakterli elektrikli motorla birleştirilmiş.

Cupra için Almanya en büyük pazar olarak öne çıkıyor ve markanın Almanya toplam satışların yüzde 10’nunu sağlıyor. Ancak Avrupa’nın diğer ülkelerinde markanın başarılı olma hedefi bulunuyor. Cupra CEO’su De Meo kendilerine hedef olarak İtalya ve Fransa’a da iyi satışlarını arttırmak.

Formentor’un tasarımına baktığınızda ise otomobilin Seat’ın büyük SUV’u Tarraco modelinden bazı izler taşıdığını görüyorsunuz. Özellikle farlar ve motor ızgarası bu benzerliği en iyi şekilde gösteriyor.

Yan profilden otomobile baktığınızda ise büyük jantlar, kaslı ön ve arka çamuruklar aracın farklı ve güçlü olduğunu vurguluyor.

Formentor’un arkasına baktığınızda ise Alfa Romeo Stelvio ile benzer olduğunu düşünebilirsiniz. Agresif egzoz difüzörü ve dört çıkışlı egzoz, bagaj kapağını boydan boya geçen stopm ve bagaj üstü spoyler oldukça dikkat çekici.

Ayrıca arka kısımdaki yumuşak tasarım detayları otomobilin arkasının farklı bir araç olduğunu gösteriyor gibi…

Cupra Formentor’un içine baktığınızda ise spor koltuklar, üç kollu spor Cupra direksiyon, konsol ortasına yerleştirilmiş bir çıkıntı biçiminde tasarlanmış olan multimedya ekranı hemen dikkatinizi çekiyor. Ayrıca alt orta konsolda yer alan küçük vites kolu da bulunduğu bölgede ferah bir alan yaratmış.

Cupra Formentor yüksek seviyede olan dinamizmi içten yanmalı motor ve elektrik motoruyla birleştirerek kullanıcısına veriyor. Bu sayede Formentor daha düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek performans sunuyor. Otomobil, elektrik motoruyla 50 km menzile sahip.

Cupra Formentor 2019 yılında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak!