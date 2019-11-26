Elektrikli araç üretimi gündemimizde yok!

22 Kasım tarihinde düzenlenen 27. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi kapsamında Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun'un “CEO Gözünden Türkiye’de İnsan Kaynakları” başlıklı İK stratejilerini anlattığı konuşmasının giriş bölümünde yaptığı ve Groupe Renault ile Oyak Renault hakkında verdiği genel ve kurumsal bilgilere istinaden Anadolu Ajansı'nın basına servis ettiği haberde Oyak Renault'nun 2020'de elektrikli ve hibrit araç üretimi gerçekleştireceği belirtilmiştir.

Daha sonra Anadolu Ajansı tarafından düzeltilen haberde sadece hibrit motor ve araç üretileceği bilgisi yer almıştır. Oyak Renault olarak hibrit araç ve motor yatırımlarımızı sürdürmekte olup elektrikli araç üretiminin şu anda gündemimizde yer almadığını belirtiriz.