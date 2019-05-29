En gösterişli Navara!

Markanın ilk defa 1997 yılında piyasaya sürdüğü pick-up modeli Navara’nın D23 kodlu 3. jenerasyonunu kullanma fırsatı buldum. Ancak test aracı olarak teslim aldığım Navara standart değil, Force donanımlıydı.

Dışarıdan aracı gördüğünüzde standart versiyona göre daha iri ve maceracı duruşuyla dikkat çekiyor. Bu duruşun temelinde ise tavan rayları ve plastik çamurluk dodikleri geliyor.

Aracın yanına geçtiğinizde ise plastik çamurluk dodiklerine ek olarak kapı altındaki plastik bantlar ve elektronik olarak açılıp kapanan basamaklar geliyor.

Bu detayla birlikte Navara Force’nin standart modele göre daha geniş ve dişli lastikleri de dikkat çekiyor. Bu sayede otomobil standart versiyondan daha yüksek ve daha geniş bir duruşa sahip. Ancak bu lastiklerle Navara’yı şehir içinde kullanmak oldukça yorucu ve gürültülü oluyor.

Navara’nın arkasına baktığımızda ise stopların üzerine geçirilmiş plastik bir maske olduğunu fark ediyorsunuz.

Ayrıca kasanın üzerindeki metal, açılıp kapanan örtü de aracın bu kısmının daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Navara’nın içine geçtiğinizde ise bir önceki jenerasyon Qashqai’nin üç kollu direksiyonu sizi karşılıyor.

Direksiyonun hemen arasında kalan gösterge tablosu ise diğer modellerle benzer ama tanıdık değil. Gösterge tablosunun renkleri ve fontları bu bölgeyi daha takip edilebilir kılmış. Ayrıca bu tablo ortasında kalan dijital ekran ise sürüşle alakalı tüm bilgileri basitçe kullanıcıya aktarıyor. Ekranın değişimini ve ayarlanmasını ise direksiyon üzerinde yer alan tuşlardan yapabiliyorsunuz.

Vites kolunun hemen önünde yer alan eşya gözü araç içindeki yerleşiminizi kolaylaştıyor. Bu bölümün hemen üzerinde bulunan ve çekiş sistemini ayarlamanıza yarayan döner bir düğme bulunuyor. 2WD, 4H ve 4Lo olmak üzere üç farklı çekiş sistemini Navara Force kullanıcısına sunuyor. 2WD çift yani arkadan itişi desteklerken, 4H dört çeker sisteminin sert zeminlerde daha makul çalışmasını sağlıyor. 4Lo ise daha yumuşak zeminlerde Navara’nın yere sağlıklı biçimde basmasını sağlıyor.

Konsolun ortasına konumlandırılan multimedya ekranı ise markanın Nissan ile özdeşleşmiş, sanki hiç değişmeyecek gibi olan sistem. Bu ekranı kullanmak oldukça kolay bu yüzden marka bu yazılımdan ve ekrandan vazgeçmiyor.

Force donanımıyla birlikte gelen deri döşemeler kabindeki kaliteyi arttırmış diyebilirim. Ayrıca yüksek oturma pozisyonu da kendinizi nasıl bir araçta olduğunuza inandıran bir seviyede. Ancak arka koltukta seyahat edecek yolcular için aracın oldukça konforlu olduğunu söylemiyorum. Her ne kadar premium özelliklere ve donanımlara sahip olsa da bir ticari araçta olduğumuzu unutmamakta fayda var…

Gelelim Navara’nın ölçülerine: 5330 mm uzunluğunda, 1850 mm genişliğinde ve 1840 mm yüksekliğinde. Navara’nın dingil mesafesi ise 3150 mm uzunluğunda. Test aracımızın donanımında olan bir Navara’nın ağırlığı ise 2 ton civarında.

Aracın yaklaşma açısı 30, uzaklaşma açısı da 25 derece. Özellikle off-road meraklıları için bu detay oldukça önemli.

En önemli konuya nihayet ulaştık, Navara’nın kalbine… 2.3 litrelik 4 silindirli turbo dizel motora sahip olan araç 190 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor. Araç bu güçünü dört tekerleğe birden CVT şanzımanla iletiyor.

Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 10.8 saniye alırken, maksimum 180 km/s’lik hıza ulaşabiliyor. Navara fabrika verilerine göre karma olarak 7 lt / 100 km yakıt tüketim verisine sahip.

Ben aracı kullandığım süre içerisinde şehir içi trafiğindeydim ve yaklaşık 350 km’lik sürüş sonucunda Navara Force bana 9.2 lt / 100 km yakıt tüketim verisi sundu.

Navara Force’yi kullandığımda hissettiklerimiz ise öncelikle şehir içi trafiğine çok aykırı olduğuydu. Aracın uzun ve iri gövdesi dar sokaklarda ve ani manevra yapmanız gereken noktalarda işinizi oldukça zorlaştırıyor. Yüksek sürüş pozisyonu olması aracın burnunu görmenizi sağlasa da bir pick-up ile seyahat ettiğinizi size unutturmuyor. Kısaca bu aracı almak için Navara’nın doğasına uygun gerçek sebeplere ihtiyacınız olmalı. SUV alacağıma bu araçtan alayım demek ve böyle karar vermek canınızı sıkabilir…

Otoyol sürüşlerinde araç üzerindeki lastiklerden dolayı kabine yüksek seviyede yol sesi geliyor. Ayrıca motor sesi konusunda da kabinin sessiz olduğunu söylememem. Bunlara ek olarak rüzgar sesi aracın içine pek fazla yansımıyor.

CVT şanzıman sürüş hissini baltalasa da sorunsuz ve maliyeti düşük olması özellikle Japon üreticiler tarafından tercih edilmesine sebep oluyor. Navara’yı asfalt yolun haricinde kullanma fırsatı ne yazık ki bulamadım. Ancak önceki Navara tecrübelerime göre özellikle toprak için ideal olan lastikleri zorlu koşullarda sizi yalnız bırakmayacağını ifade ediyor.

Navara Force’nin ülkemizdeki satış fiyatı ise 196 bin 500 TL’den başlıyor. Standart Navara’nın etiket fiyatı ise 137 bin TL’den başlıyor.