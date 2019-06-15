Ferrari ilk seri üretim hibrit otomobilini tanıttı!

Ferrari, SF90 Stradale adını verdiği yeni hibrit hiper otomobilini resmen tanıttı. SF90 Stradale, Scuderia Ferrari'nin 90'ıncı yıldönümüne yapılan atıf ile Ferrari’nin pist ve yol otomobillerindeki köklü geçmişinin altını çizerken; markanın yüksek performanslı otomobiller konusunda sahip olduğu tüm bilgi birikimi ve deneyimi de yansıtıyor. SF90 Stradale, Ferrari'nin içten yanmalı motorla üç adet elektromotoru bir arada kullanan ilk PHEV (Şarj edilebilir Hibrit Elektrikli Araç) aracı olmasıyla öne çıkıyor. Elektromotorlardan ikisi ön aksta konumlandırılırken bir tanesi ise içten yanmalı motor ile sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanın arasına entegre ediliyor. İçten yanmalı motor ve elektromotorlar 1000 HP toplam sistem gücü üretiyor. Böylece SF90 Stradale sadece Ferrari ürün gamı içerisinde değil, rakipleri arasında da performans ve inovasyon noktasında yeni standartlar belirliyor.

1000 HP'lik Hibrit Güç!

SF90 Stradale'da görev yapan 90° açılı V8 silindirli turbo beslemeli motor 780 HP ile Ferrari tarihinin en yüksek güç üretimine sahip sekiz silindirli motoru olarak öne çıkıyor. Diğer 220 HP gücü ise üç adet elektromotor tarafından sağlanıyor. Bunlardan biri arka aksta bulunuyor ve motor jeneratör birimi olarak görev yapıyor. Formula 1'den transfer edilen bu yapıda elektromotor içten yanmalı motor ile çift kavramalı şanzıman arasında konumlandırılıyor. Ön aksta ise iki adet elektromotor yer alıyor. Bu gelişmiş sistem daha karmaşık bir sürüş deneyimi sunmanın aksine sürücünün sadece dört sürüş modundan birini seçerek tamamen sürüşe odaklanmasını sağlıyor. Gelişmiş kontrol ünitesi; içten yanmalı V8 motor, elektromotorlar ve aküler arasındaki güç akışını yöneterek arka planda tüm yönetimi sorunsuzca gerçekleştiriyor. SF90 Stradale aynı zamanda dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan ilk Ferrari spor otomobili olmasıyla da dikkat çekiyor. Hibrit sistemin üretmiş olduğu etkileyici gücün gelişmiş güç ve aktarma organları tarafından dört tekerlek üzerinden yola güvenle aktarılması benzersiz performans değerlerini beraberinde getiriyor: Ferrari SF90 Stradale, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.5 saniyede tamamlarken, 0-200 km/s hızlanmasını ise sadece 6.7 saniyede tamamlıyor.

Ferrari sürüş dinamiklerinde de çıtayı belirliyor!

Ferrari'nin mühendisleri, RAC-e (elektronik viraj alma düzenleyicisi) olarak bilinen tam elektrikli ön aksı devreye alarak sürüş dinamiklerini daha da genişletti. Sadece salt elektrikli sürüş esnasında itici güç sağlamakla kalmayan ön akstaki iki elektromotor, aynı zamanda ön akstaki iki tekerleği bağımsız yöneterek bir noktada Tork Vectoring görevini de üstleniyor. Otomobilin araç dinamiği kontrollerine entegre edilen RAC-e, tork dağılımını yöneterek üst limitlerdeki sürüş dinamiklerini daha kontrollü hale getiriyor.