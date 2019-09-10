Ford’un Frankfurt çıkarması!

Ford, bu yılın başlarında her yeni Ford otomobil serisinde yarı hibrit, tam hibrit, plug-in hibrit veya tam elektrikli bir versiyonu olacağını ve Avrupalı müşterilere en kapsamlı elektrikli araç yelpazelerinden birinin sunulacağını duyurmuştu. Ford, 2019’da sekiz adet olmak üzere 2024 yılına kadar 17 elektrikli aracını Avrupa pazarına sunacak. Ford, elektrikli güç aktarma organlarının 2022 sonuna kadar otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluşturacağını ve Ford'un elektrikli araç satışlarının konvansiyonel benzinli ve dizel araçları geçeceğini öngörüyor. Ford o zamana kadar 1 milyon elektrikli otomobil satmayı planlıyor.

Tamamıyla yenilen Kuga SUV’un Şarj Edilebilir (Plug-In) Hibrit varyantı, Ford’un şimdiye dek yarı hibrit, hibrit ve şarj edilebilir (plug-in) hibrit güç aktarma organlarını sunduğu ilk Ford modeli.

Yeni Explorer Şarj Edilebilir (Plug-In) Hibrit yedi koltuklu SUV ve yeni Tourneo Custom Şarj Edilebilir (Plug-In) Hibrit sekiz koltuklu van modelleri, geleneksel bir içten yanmalı motorun menzil ve özgürlüğünün yanı sıra sıfır emisyon sunan, elektrikli sürüş kabiliyetini de kullanıcısına sunuyor.

Yeni Puma Ecoboost Yarı Hibrit SUV esintili kompakt crossover ilk kez tanıtılacak. Yeni Puma düşük CO2 emisyonu için yarı hibrit teknolojisi ve optimize edilmiş yakıt verimliliği, teknik özellikleriyle daha öne çıkıyor.

Kendini şarj edebilen, tam hibrit, benzinli-elektrikli güç aktarma teknolojisine sahip Ford Mondeo Hibrit dizele karşı etkileyici bir alternatif ve özellikle şehir trafiğindeki dur-kalk durumlarında saf elektrikli sürüş sunuyor…