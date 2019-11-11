İzmir’de favoriler kazandı

Büyük çekişmeye sahne olan 3 ayrı kategoride 23 sporcunun katılımıyla koşulan ikişer yarış sonunda, Maxi grupta iki yarışta da Borusan Otomotiv Motorsport pilotu İbrahim Okyay birinciliği ve Seat Leon Cupra-R ile Osman Demirel de ikinciliklerin sahibi oldu. Bu grupta üçüncülükler ise, ilk yarışta Honda Civic Type-R ile Ozan Süzgün’e ikinci yarışta ise VW Polo GTI ile Özkan Kırbacı elde etti.

Super grupta her iki yarışta da ilk 3 değişmedi, Borusan Otomotiv Motorsport pilotu Yağız Gedik çifte zafere imza atarken, Renault Clio II Sport ile Demir Eröge ikincilikleri, Honda Civic Type-R ile Osman Işık üçüncülükleri paylaştılar.

En kalabalık katılımın olduğu super production grubunda ise Opel Corsa OPC ile Hasan Tansu iki yarışta da zirveyi bırakmadı. İlk yarışta ikinciliği Hüseyin Çetmen üçüncülüğü Çağlayan Çelik, ikinci yarışta ise ikinciliği Jordan Dupont ve üçüncülüğü Ali Başakıncı kazandılar.

Şampiyonada sezonun son yarışı 30 Kasım-01 Aralık tarihlerinde yine Ülkü Park Yarış Pisti'nde organize edilecek.