Lamborghini, Sian modelini görücüye çıkardı!

Sian’da markanın V12 atmosferik motoru bulunuyor. Bu motor Aventador’da da kullanılan ünite. Ancak Sian’daki güç ünitesi biraz daha farklı. Hızlı tepki ve gelişmiş performans için şanzımana 34 hp güç üreten 48 voltluk bir elektrikli motor eklendi. Böylece düşük voltajlı bir hibrit otomobilde elektrikli motorla tekerlekler arasında ilk kez doğrudan bir bağlantı kurulmuş oldu. Elektrikli motor ayrıca geri dönüş ve park etme gibi elektrik gücüyle düşük hızda gerçekleştirilen manevraları da destekliyor.

Sián, lityum iyon bir batarya taşımak yerine kapasitöre sahip. Süper kapasitör, aynı ağırlıktaki bir bataryaya kıyasla üç kat daha güçlü ve aynı gücü üreten bir bataryaya kıyasla üç kat daha hafif. Kokpitle motor arasındaki bölme panelinin içinde yer alan süper kapasitör, kusursuz bir ağırlık dağıtımı sağlıyor. Süper kapasitör ve elektrikli motor dahil olmak üzere yalnızca 34 kg ağırlığındaki elektrik sistemi, böylece 1,0 kg/hp gibi hayli üstün bir güç-ağırlık oranı sağlıyor. Simetrik güç iletimi sayesinde hem şarj etme hem de şarj boşaltma döngüleri aynı verimlilikle gerçekleştirilebiliyor. Böylece ortaya en hafif ve en verimli hibrit çözüm çıkarılıyor.

Bu ileri teknoloji, V12 motorla birleşiyor. Titanyum emme supaplarına sahip olan ve 8.500 rpm’de 785 hp (577 kW) güç ortaya koyacak şekilde iyileştirilen V12 motor böylece bir Lamborghini motor ünitesinde en yüksek çıkış gücünü yansıtıyor. Hibrit sistemden gelen 34 hp ilave güç de değerlendirildiğinde Sián toplam 819 hp (602 kW) güce sahip oluyor ve buna rağmen bir Lamborghini motorundan beklenen o benzersiz duygusal rezonansı ortaya koyuyor. Hafif malzemelerin yoğun bir şekilde kullanılmasından ötürü Sián’ın güç-ağırlık oranı, Aventador SVJ’ninkinden daha iyi. Sián, 350 km/s’yi aşan bir azami hıza sahip.

Automobili Lamborghini Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, “Sián hayranlık uyandırıcı bir hiper otomobil tasarımı sunmasının yanı sıra mühendislik açısından gövde gösterisi yapıyor. Lamborghini Sián, Lamborghini’nin elektrikli otomobillere geçiş yolundaki ilk kilometre taşı olmasının yanı sıra yeni nesil V12 motorumuzu da ortaya koyuyor. Bolonya lehçesinde ‘yıldırım’ anlamına gelen Sián ismi, Lamborghini’nin üretim hattından ilk kez elektrikli bir otomobilin çıkmasını simgeliyor ve faaliyetlerimizi yürüttüğümüz coğrafyayla olan güçlü bağımızı vurguluyor. Automobili Lamborghini, Sián ile birlikte efsanevi bir süper spor otomobil markası olarak nesilden nesile geçen gücünü geleceğe yansıtıyor” dedi.