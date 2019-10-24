Nürnburgring Pisti’nde frensiz 1 tur!

‘Yeşil Cehennem' lakabıyla anılan 20.8 km uzunluğundaki pist, eski Formula 1 şampiyonu Jackie Stewart pilotajında sıra dışı bir rekora ev sahipliği yaptı. MINI, pek çok üreticinin en hızlı tur zamanına erişmek için mücadele ettiği Nürburgring'de MINI Electric modeli ile Enerji Geri Kazanım özelliğini kullanarak sadece gaz pedalı ile pisti tamamladı.

Enerjisini geri kazanıyor

BMW Group bünyesinde seviyesi ayarlanabilen rejeneratif fren özelliğine sahip ilk ve tek model olan MINI Electric bu sayede şehir içerisinde dahi fren pedalına ihtiyaç duymadan sadece gaz pedalı ile kullanılabiliyor. Ayak gazdan çekildiğinde elektrik motor otomobilin sürücüsü tarafından tercih edilen ayara göre otomobili yavaşlatabiliyor. Bu özellik yoğun trafikte de otomobilin sahip olduğu elektrik enerjisinin büyük bir kısmını geri kazanmasına yardımcı oluyor. Pistte olduğu kadar şehir içinde de büyük bir kullanım kolaylığı sağlayan enerji geri kazanım özelliği sayesinde sürücü otomobili tek pedal ile idare edebiliyor. MINI Electric'e özel olarak geliştirilen tamamen dijital yeni göstergelerden de otomobilin kullandığı ve kazandığı enerji takip edilebiliyor.

Seviyesi ayarlanabiliyor

Yeşil Mod'da, Yeşil Cehennemi fren pedalına hiç dokunmadan tamamlayan MINI Electric, yavaşlama esnasında sahip olduğu kinetik enerjiyi pillerine elektrik enerjisi olarak geri kazandırıyor. Sürücünün MINI Sürüş Modları üzerinden sürüş tarzını seçmesine imkan tanıyan MINI Electric, Yeşil Mod ile konfor odaklı bir karakteristiğe sahip direksiyon sisteminin yanı sıra gaz pedalına gelen komutlara daha yumuşak veren bir modda hareket ediyor. Ayrıca Yeşil+ modu tercih edildiğinde ise daha fazla enerjinin saklanabilmesi için klima sistemi ve koltuk ısıtma özelliği kapatılıyor. Enerji geri kazanım modunun seviyesi de orta konsoldaki bir düğme ile ayarlanabiliyor. Bu sayede pistte sportif kullanım esnasında bile fren pedalına ihtiyaç duymadan hem performanslı hem de verimli bir sürüş gerçekleştirebiliyor. Enerji geri kazanımının seviyesinin ayarlanabilmesi sayesinde otomobilin pistin genel yapısına en uygun ayarı seçebilmesi sağlanıyor.