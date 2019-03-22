Opel’de neler oluyor?

PSA Grubu’nun çatısı altına giren Opel, grubun maliyet azaltma çalışmalarına dahil oldu ve ortak motor, şanzıman, parça kullanımı sayesinde ilk yılında, 19 yıldır ilk defa olmak üzere 859 milyon Euor kârlılık açıkladılar. Bugün opel’in araç başı üretim maliyeti kârı 367 Euro ve 2020 yılında bu rakamı 700 Euro’ya çıkarmayı hedefliyorlar.

Opel’in hedefleri sadece bunlarla da sınırlı değil. Marka gelecek planında PSA Grubu’na bağlı olsa da Alman tarzından ve duruşundan vazgeçmeyeceğini açıkladı. Ayrıca 2020 yılına kadar otomotiv sektöründeki elektrifikasyona ayak uydurarak 4 tane yeni elektrik ve hibrit motorlu modelini tanıtacak.

OPEL DİJİTALLEŞİYOR!

Günümüz şartlarında önemli bir kelime olan dijitalleşme, otomotiv sektöründe de kendine yer buluyor. Bu anlamda Opel gelecek günlerde müşterilerinin ve müşteri adaylarının hayatını kolaylaştırmak için yeni teknolojik adımlar atmış.

Markanın güncellediği ve geliştirdiği My Opel uygulaması bu konunun başında. Otomobilinizle alakalı birden fazla bilgiye ulaşabileceğiniz bu sistem size, anlamını bilmediğiniz gösterge tablosu uyarılarının da cevaplarını veriyor.

Hot Alert System diye adlandırılan sistem ise acil durumlarda otomobilinizin uydu yardımıyla ilgili birimlere sinyal göndermesini sağlıyor.

Customer Engagement System yani CES ise müşteri etkileşim sistemi olarak çalışıyor. Yapılan dijital ortam yayınlamalarından etkileşimleri ölçen bu sistem, ilk ayda Opel müşterileri ve müşteri potansiyeli olan kişilerle 52 bin adet temasta bulunu. Bu durumdan da 22 bin adet geri dönüş alınmış…

FİLO SATIŞLARINDA ODAK KOBİLER

Marka Genel Md. Çağrı Öztaş filo satışlarında kobilere özel indirimlerle bu pazardaki varlıklarını arttıracaklarını belirtti. 1 Nisan’dan itibaren operasyona başlayacak olan “Opel istediğim zaman istediğim yerde” uygulaması sayesinde otomobil almak için bayiye gidemeyen müşterilerinin de ayaklarına gideceklerini açıkladı.

MAKYAJLI ASTRA GELİYOR!

Nisan ayında Grandland X’in 1.5 litrelik dizel motorlu 120 hp güç üreten versiyonunun geleceğini belirten Çağrı Öztaş, buna ek olarak yılın sonlarına doğru Astra’nın makyajlı versiyonuyla tanışacağımızı da açıkladı. Astra markanın kompakt sınıfta yer alan en önemli modellerinden biri. Öztaş’a yönelttiğim hibrit motor teknolojisine sahip olur mu sorusuna, “Makyajlı Astra planında henüz böyle bir güç seçeneğimiz yok” açıklamasını yaptı.

Markanın 2018 yılındaki satışlarında da bahseden Öztaş, 20 bin 960 araç sattıklarını belirtti. 2019 yılında ise hedeflerinin 22 ile 25 bin aralığında olduğunu da ekledi.

COMBO PAZARA GERİ DÖNDÜ

Davetin konusu olan yeni Combo hakkında da özel olarak konuştuğumuz Öztaş, “Combo’nun yeni versiyonunun satış hedefini 3000 ve üzeri olarak belirledik” dedi. 6 yıl sonra pazara geri dönen Combo 122 bin 400 TL’den 149 bin TL’ye kadar uzanan bir fiyat aralığına sahip olacak.

Çağrı Öztaş’a sorduğum, tüketici eğilimlerinin değişmesi, kullanıcıların SUV modelleri tercih etmesine sebep oluyor. Ülkemizde de pazar bu şekilde ancak Türk kullanıcı hafif ticari araç kullanmayı da tercih etmeyi de seviyor. Bu konuda ürün gamınızda bulunan Mokka X, Crossland X ve Grandland X modellerinden Combo’ya kayma olabilir mi sorusuna, “SUV modellerimizden değil de tutumlu dizel motorluaraç arayan müşterilerimizden kayma olabilir” dedi.

İLGİLİ HABER Yeni Opel Combo kaç para?

Yoğun lansman temposunda konuşma fırsatı bulduğum Çağrı Öztaş ile röportaj tadındaki söyleşimde aşağıdaki gibi oldu.

-Opel’in PSA Grubu’na dahil olur olmaz açıkladığı 859 milyon Euro’luk kâr PSA’nın başarısı mı yoksa GM’nin başarısızlığı mı?

Bir markanın bir markayı kötü yönetmesi gibi bir durum yok. Neticede grup sinerjisinden faydalanmaya kısa zamanda başlamak önemli, gerekli aksiyonları kısa zamanda yapmak önemli.

-Opel’in merkezi İzmir’den İstanbul’a taşınıyor. Bu durum kadronun değişmesiyle alakalı soruları akıllara getiriyor. Yönetimde ciddi değişimler olacak mı?

Ekibimizin bir kısmı değişecek ama ekibin yarısından fazlası bizimle beraber İstanbul’a gelecek. Nisan ayından itibaren parça parça olarak İstanbul’a taşınacağız. Kolay bir süreç değil ekibimizin yarısı değişecek ama şirketin sürekliliği bu noktada çok önemli. Kısa sürede adapte olup yolumuza tam gaz devam edeceğiz.

-Opel Rusya’ya geri dönme kararı aldı. PSA, Türkiye içinde böyle bir karar alabilir mi?

Opel’in eksport pazarlardaki durumunu güçlendirme düşüncesi hatta çabası var. Kuzey Afrika bu noktada öne çıkan bölgeler arasında ama genel stratejide açıklanan bir Türkiye bilgisi yok.

-Yeni Opel Corsa’yı ne zaman göreceğiz?

2020’nin ilk çeyreğinde Corsa’yı lanse etmeyi planlıyoruz. Bizim ihtiyacımız olan bi ürün Corsa ve Corsa marka imajı oldukça iyi bir seviyede.