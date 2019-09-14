Opet’ten 24 milyon euroluk Türkiye yatırımı

Opet Fuchs'un yeni fabrikası İzmir Aliağa'da açıldı. 24 milyon euro yatırımla hayata geçirilen Opet Fuchs Aliağa Üretim Tesisi'nin açılış törenine; OPET Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Fuchs Petrolub SE Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Fuchs, OPET Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Nurten Öztürk, Ufuk Öztürk ve Filiz Öztürk ile Fuchs Petrolub SE Avrupa İcra Kurulu Üyesi Ralph Rheinboldt, Fuchs Petrolub SE Başkan Yardımcısı Alf Untersteller, OPET Petrolcülük A.Ş. Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan katıldı.

Yıllık tek vardiyada 60 bin ton madeni yağ üretim kapasitesine sahip

Opet Fuchs'un Aliağa'da yapımı gerçekleştirilen yeni üretim tesisi, toplam 55 bin m2 alanda kuruldu. Motor yağları, endüstriyel yağlar ve yağlama müstahzarları olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesinde yıllık tek vardiyada 60 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni tesis ile Opet Fuchs'un müşterilerine sunduğu kaliteli ürünlerin izlenebilirliği, tekrarlanabilirliği ve sürdürülebilirliği artırıldı.

Hammadde varil boşaltma, pigli ürün transfer boru hatları, otomatik pigli manifold gibi en gelişmiş proses teknolojilerinin kullanıldığı tesiste, Fuchs'un dünya genelinde yeni kurduğu fabrikalarda kullandığı modern otomasyon teknolojisi daha da geliştirilerek üretim ihtiyaçlarına uygun hale getirildi.

Son teknolojiye sahip Ar-Ge laboratuvarı

300 m2'lik alanda son teknolojiye sahip laboratuvar malzemeleri ve ekipmanlar ile hizmet veren Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı ise 45'in üzerinde yeni teknoloji test cihazı ile 100'den fazla test metodu uygulama kapasitesine sahip. Müşteri istekleri doğrultusunda yeni ürün tasarımları ve geliştirmelerinin gerçekleştirildiği laboratuvarda ürün prototip çalışmaları ve doğrulamaları yapılıyor.

OPET Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, iş hayatına madeni yağ sektöründe başladığını belirterek “Bu nedenle madeni yağ işinin hayatımdaki önemi büyük. Böylesine zorlu ve riskli bir işi, ortaklarımız Koç Holding ve Fuchs Petrolub SE sayesinde ülkemizde ileriye taşımayı başardık. Dinamik Opet Fuchs ekibinin emekleri sayesinde hayata geçirdiğimiz bu son teknolojiyle donatılan fabrikayla hem yurtiçi hem de yurtdışında yeni başarılar bizi bekliyor” diye konuştu.