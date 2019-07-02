Otomotiv pazarı ilk 6 ayda yüzde 45 daraldı!

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk altı ayında geçen yıla göre %43,31 oranında azalarak 156.378 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 275.870 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre %49,97 azalarak 38.766 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 77.478 adet satış gerçekleşmişti.

Sadece haziran ayında pazar yüzde 16 daraldı!

Mayıs ayına göre haziran ayındaki daralmanın az olmasının sebebi 30 haziranda sona eren ÖTV ve KDV indirimi oldu. İndirimlerin devam etmesini beklemeyen tüketici araç aldı. 2019 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 42.688 adet oldu. 51.037 adet olan 2018 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %16,36 oranında azaldı. 2019 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 azaldı ve 36.024 adet oldu. Geçen sene 41.225 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Haziran ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Haziran ayına göre %32,08 azaldı ve 6.664 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 9.812 adet satış yaşanmıştı.

Otomotiv pazarı geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 45 azaldı!

Türkiye Otomotiv pazarında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,77 azalarak 195.144 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk altı ayında 353.348 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 2019 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 42.688 adet oldu. 51.037 adet olan 2018 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %16,36 oranında azaldı.

Türkiye otomobil satışları, 2019 yılı ilk altı ayında geçen yıla göre %43,31 oranında azalarak 156.378 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 275.870 adet satış yaşanmıştı. 2019 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 azaldı ve 36.024 adet oldu. Geçen sene 41.225 adet satış gerçekleşmişti.

Türkiye hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre %49,97 azalarak 38.766 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 77.478 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Haziran ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Haziran ayına göre %32,08 azaldı ve 6.664 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 9.812 adet satış yaşanmıştı.

Türkiye Otomotiv pazarında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,77 azalarak 195.144 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk altı ayında 353.348 adet toplam pazar gerçekleşmişti. 2019 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 42.688 adet oldu. 51.037 adet olan 2018 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %16,36 oranında azaldı.

Türkiye otomobil satışları, 2019 yılı ilk altı ayında geçen yıla göre %43,31 oranında azalarak 156.378 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 275.870 adet satış yaşanmıştı. 2019 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 azaldı ve 36.024 adet oldu. Geçen sene 41.225 adet satış gerçekleşmişti.

Türkiye hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre %49,97 azalarak 38.766 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 77.478 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Haziran ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Haziran ayına göre %32,08 azaldı ve 6.664 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 9.812 adet satış yaşanmıştı.