Otomotivde ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!

Otomotiv sektörünü de kapsayan ÖTV ve KDV indirimleri ikinci kez uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 31 Mart'a kadar geçerli olacak vergi indirimlerinin 30 Haziran 2019 tarihine kadar sürdürüleceği belirtildi. Buna göre, motor hacmi 1600 cc altında ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV yüzde 30 ve 1600 cc altındaki motor hacmine sahip, ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV ise yüzde 35 şeklinde uygulanmaya devam edecek. Ticari araçlardan alınan %18 KDV oranı ise 30 Haziran tarihine kadar %1 olarak uygulanacak.

Peki otomotiv sektörü bu konuyla alakalı neler söyledi, işte sektörün önde gelen yöneticilerin ÖTV ve KDV indiriminin uzatılmasıyla alakalı yorumları.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı açıklaması;

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tapu harcı, otomobil, mobilya, konut, motosiklet ve ticari araçlarda KDV ve ÖTV indirimlerinde süre uzatımı kararı için, “Süre uzatımı kararında iki önemli mesaj var. Birincisi, seçim sonrası dönemi de kapsayan bu kararla iç talepte oluşabilecek dalgalanmalar bertaraf edildi. İkincisi ise hükümet, ekonominin nabzını hassasiyetle takip ettiğini bir kez daha teyit etti. Manipülatif çevrelere geçit verilmedi.” dedi.

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Avdagiç, KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılmasıyla, satışların azalması ihtimali ile oluşacak vergi kaybının da önüne geçildiğini belirterek, “Küresel ticaretin dalgalandığı böylesi bir süreçte ekonominin dinamosu olan iç talep koruma altına alınmıştır. Sürenin uzatılması, küresel dalgalanmaya karşı KDV – ÖTV indirimiyle oluşturulan ‘güvenli liman'ın devam ettirilmesidir” dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz kısa bir süre önce de para piyasası fonlarının en az yüzde 50'sinin mevduatta tutulması zorunluluğu gelmişti. Bu tür adımlar, ülkemizdeki finans akımlarının daha dengeli dağılımını sağlıyor. Hükümetimizin piyasayı yakından takip etmesinden ve kritik tedbirler almasından memnuniyet duyuyoruz. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren bu düzenlemeler iç talebi artıracak. Seçimleri de geride bırakmış olacak Türkiye, daha canlı ve istikrarlı bir ekonomik aktiviteye ulaşacaktır.”

OSD Başkanı Haydar Yenigün’ün ÖTV ve KDV indiriminin uzatılmasıyla alakalı açıklaması;

“Kasım ayından itibaren devreye alınan ÖTV ve KDV indirimleri, devam eden 5 aylık süreçte pazar daralmasını azaltıcı bir etki yaratmıştı. Bizler, seçimden sonra ekonomideki genel gidişatın daha iyi olacağını öngörmekteydik. Seçimlerden hemen önce gelen ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılması kararı bu öngörümüzü daha da kuvvetlendirdi.Vergi indirimlerinin devam etmesiyle birlikte, daralmanın şiddetinin daha da azalarak iç pazarın 400-450 bin adet aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu noktada, özellikle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere ilgili tüm bakan yardımcılarımıza özellikle teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

TAYSAD açıklaması,

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla otomotiv, konut, beyaz eşya ve mobilyada uygulanan ÖTV ve KDV indirimleri 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “2018'de iç pazar satışlarımız, bir önceki yıla göre yüzde 35 düşüşle 642 bin adet seviyesinde gerçekleşmişti. Şubat 2019'da ise Şubat 2018'e göre yüzde 53'lik bir düşüş yaşanmıştı. Otomotiv sektörümüzün bugün geldiği noktanın geliştirilmesinde en önemli konu güçlü bir iç pazara kavuşmasıdır. Güçlü bir iç pazarın olmayışı, hem büyümenin hem de yeni yabancı yatırımların ülkemize çekilmesinin önündeki en büyük engeldir.Dolayısıyla, süresi uzatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin, iç pazara olumlu bir etkisi olacağı kesindir. Ancak bu olumlu katkının sürekliliğinin sağlanması da elzemdir.Avrupa piyasalarında durgunluğun başladığı bu dönemde, yurt içi piyasada böyle bir destek mekanizmasının sağlanmasından umutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un açıklaması;

2019 yılının sadece bizim için değil tüm sektör için çok hassas bir sene olmasını bekliyoruz. Sektör olarak bugüne kadar her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya gayret gösteren bir yaklaşım içinde olduk. Otomobil piyasasının hareket beklediği yaz dönemi öncesinde bu kararın hayata geçirilmesinin olumlu katkısı olacağını ve alımların ertelenmeyeceği düşüncesiyle hatırı sayılır bir canlanma yaşanacağını öngörüyoruz. Bu düzenlemenin Haziran ayı sonuna kadar sürecek olması sektörümüzdeki canlanmanın önünü açacaktır.

Diğer yandan, otomobil satın alma kararında önemli bir başka konu ise kredi faiz oranıdır. İdeal zamanda %1 civarında olması sektör açısından önemlidir. Ama geçtiğimiz sene %3,7 seviyelerine çıkmış olan oranlara karşın, bugün %1,58 oranlarına kadar gerileme olmuştur, bu da nispeten olumlu bir gelişmedir. Faiz oranlarının %1 seviyelerine gelmesi durumunda, toplam araç satışından elde edilen vergi oranı da artış gösterecektir. Bu düzenlemeleri kalıcı hale getirecek bir vergi sisteminin gelmesi ise hem sektörü hem de müşterileri rahatlatacak bir gelişme olacaktır.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ise;

“Türkiye için kilit sektörlerden biri olan otomotiv sektöründeki ÖTV / KDV indirimin devamı biz sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destektir. Hükümetimizin verdiği bu teşvik konusunda Renault MAİS olarak, enflasyonla mücadele kapsamında ülkemiz yararına üzerimize düşeni yapmak en büyük önceliğimiz. Diğer taraftan tüketici kredi faiz oranlarında yapılacak aşağı yönlü bir düzenleme, pazarın canlanmasındaki etkiyi güçlendirecektir. Otomotiv ekosistemindeki tüm oyuncuların fayda göreceği sistemsel değişikliklerle sektörün daha da güçleneceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök açıklaması;

“ÖTV ve KDV indirimlerinin, geçtiğimiz yılın son iki ayında zorlanan pazara ciddi bir katkısı olmuştu ve pazarın 600 binin altına düşmesinin önüne geçilmişti. Daha sonra Mart sonuna kadar uzatılan indirimlerle tekrar bir hareketlenme oldu. İndirimlerin 3 ay daha uzatılması talebin desteklenmesi açısından önemli bir adım. Bu adımın, ilk 2 ayda oldukça zorlanan sektörümüze çok faydalı olacağını ve önümüzdeki 3 ayda talebe katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Otomotiv sektörü üretimi, ihracatı, istihdamı ve yarattığı vergi geliri ile Türkiye'nin lokomotif sektörü. Biz bir an önce sektörün 2017 öncesindeki 1 milyon seviyesine gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vergi indirimlerinin tüketicinin otomotive yoğun ilgi gösterdiği yılın ikinci yarısında da sürmesini sektör açısından büyük bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Ayıca bankaların da avantajlı faiz oranı uygulamaları ve kredi imkânlarını artırmaları sektörün canlanmasına katkı sağlayacaktır.” dedi.

Özkök ayrıca, “Nissan olarak biz de kendi tarafımızdaki kampanyalarımıza devam ederek tüketicilerimize en iyi şekilde destek sağlamayı sürdüreceğiz. Tüketicilerimiz, devam eden %0 faiz kampanyalarımızla 2018 modellerimizdeki fiyat avantajlarından yararlanabilir.” açıklamalarında bulundu.