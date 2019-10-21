Artık PTT’den de sorgulanabilecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 16 Kasım 2017’de “Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol” imzalandı.

AA’nın haberine göre söz konusu protokol kapsamında PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan “kilometre sıfırlanması” konusundaki mağduriyetler giderildi.

HASAR SORGULAMA NASIL VE KAÇ PARAYA YAPILIYOR?

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT ile paylaşılan verileri, müşteriler sorgulama yapmak istedikleri araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 6 lira bedelle inceleyebiliyor.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine, PTT Bank internet bankacılığıyla, PTT Bank müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan e-ticaret platformu epttavm internet sitesi “HGS-Online Bakiye Yükle” mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

Her biri ayrı ayrı 8 lira olmak üzere “Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama” şeklinde verilen hizmete, PTT Bank internet bankacılığı üzerinden erişilebiliyor. Hizmet yakın zamanda şirketin diğer e-ticaret platformlarında da yer alacak.