Cenevre’den sektör izlenimleri…

Renault Genel Müdürü Berk Çağdaş, yeni Clio hakkında sozcu.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu.

Berk Çağdaş yeni Renault Clio hakkında, “Renault Clio dünyada bugüne kadar 15 milyon adet üretilmiş, ülkemizde de en çok tercih edilen 3. otomobil olarak bizim için çok değerli ve çok önemli bir model. Yenilenen otomobilin dışı devrim içi evrim geçirmiş durumda. Özellikle dış tasarımında Megane, Talisman modellerinde de hatırlayacağınız C şeklinde farları dikkat çekiyor. İç mekan ise eskiye nazaran daha kaliteli materyallerle bezendi” açıklamasında bulundu. Ayrıca yeni otomobilin teknolojik yeniliklerine de dikkat çekti ve “Sınıfının bir üst segmentinde güvenlik donanımlarını kullanıcılarımıza sunuyoruz. Şerit takip, acil fren yapma gibi önemli donanımlarımız var. Bu da Clio sınıfında en çok tercih edilen model pozisyonundan uzaklaştırmayacak” dedi.

Yeni Clio ile Türkiye de ne zaman tanışacağız?

Yeni Clio, sahip olduğu motor alternatifleriyle de rakiplerinden ayrılacak. Yeni 100 hp güç ve 160 Nm tork üreten benzinli motor, 1 litre hacminde 75 hp güç üreten giriş motorumuz yeni. Ayrıca 1.5 litrelik BluedCi motorlarımız da yenilendi. Tüm bunlara ek olarak da hibrit motorumuz var. Biz bu tüm motor alternatiflerinin satışta olmasını istediğimiz için 2019 yılının sonunda otomobilimizi satışa tam olarak sunmuş olacağız!

ÖTV ve KDV indirimleri devam etmeli mi?

ÖTV ve KDV indirimlerinden faydalanmadık dememiz yanlış olur. Ancak biz bu indirimler olsun veya olmasın her türlü koşulda doğru ve başarılı pazarlama yapmak üzere çalışıyoruz. Ayrıca bir beklenti oluşturmuyoruz. Türkiye bir C sedan pazarı, pazarda satılan otomobillerin çoğu C sedan, 1.6 lt motor hacminin altında ve bizim ürünlerimizde bu kısıtlara uyuyor. Ama takdir edersiniz ki ÖTV nin 15 baz puan indirilmesi ve matrahta düzenlemenin olması bize de yardımcı oluyor.

2019 pazarı satışları nasıl olur?

Çok iyi bir pazar beklemiyoruz 400-450 bin bandında düşünüyorum.

Fuarda Fiat Türkiye İş Birim Direktörü Altan Aytaç ile de görüşme fırsatı yakaladık.

Egea ya yeni donanımlar geliyor belki sorum biraz anlamsız olacak ama kapsamlı bir makyaj ile ne zaman karşılaşacağız?

İlerisi için çalışıyoruz ama kısa vadede böyle bir planımız yok. En azından 2019 yılı içinde Egea üzerinde farklı bir çalışmamız olmayacak. Egea Şubat ayında üzde 14 pazar payına ulaştı bunu belirtmemizde fayda var. Pazar geçen yılın

aynı zamanına göre yüzde 52 daralırken bizim Egea ile payımızı arttırmamız gurur verdi! 2002 den bu yana böyle bir pazar payı yapmamıştık.

Kesinlikle devam etmeli. Etkisi görülüyor ve kolay bir dönem geçirmiyoruz. Milyonları tekrar göreceğiz ama ne zaman görürüz bunu bilemiyorum. Bu indirimler bu milyonları görme süresinin kısalmasına yarıyor. Teşvikler olmasaydı şu anki pazarın yarısı olacaktı. Mart ayı içinde biz ilave üretim yapmayı planlıyoruz hem Egea hem de ticari araçlar için.