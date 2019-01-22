Renault, Ghosn’un istifasını istiyor!

Renault yönetimi yaptığı toplantıda Ghosn’un yerine yeni birini nasıl getireceğini görüşüyor. Reuters’a verilen bilgilere göre Renault adaylar komitesi markanın başına Michelin patronu Jean-Dominique Senard’ı getirmesi için destek verdi. Les Echos’un açıklamasına göre Ghosn, Reanult’tan herhangi bir kıdem tazminatı almayacak.Ancak gazete Renault’un, mahkemenin uygulayacağı 1 milyon euroluk tazminata ve emeklilik haklarına kadar karşılamak adına avukatlarıyla görüştüğünü belirtiyor.

Les Echos’ta yer alan haberde, Ghosn’un avukatlarına göre Renault yönetim kurulunun tutuklu CEO’yu istifa etmesi için ikna etmeye çalışıyor.