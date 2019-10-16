Son dakika… Batılı diplomattan flaş yorum: Alman devi Türkiye’ye yatırım için ABD’yi bekliyor olabilir

Ankara'daki diplomatik kulislerde, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle özellikle Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan gerilimin Washington'daki havayı ağırlaştırdığı konuşuluyor.

Adının açıklanmasını istemeyen Batılı bir diplomat, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı öncesinde beklentinin ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alınması nedeniyle yasa gereği Türkiye’ye uygulamak zorunda olduğu CAATSA yaptırımlarını “hem zamana yaymak, hem de de yaptırım listesinden en hafif olanları seçmek” olduğunu kaydetti.

Batılı diplomat, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK uzantısı PYD/YPG'ye yönelik operasyonu ile Washington'da yükselen Türkiye aleyhtarı havanın, Trump'ı CAATSA konusunda da sıkıştırdığını belirtti.

Batılı yetkili, “ABD Başkanı, Kongre'nin de zorlamasıyla CAATSA yaptırımlarını hemen ve en ağır olanlarından seçerek koyabilir. Bu da Volskwagen gibi dünyanın pek çok ülkesinde yatırımı, işbirliği olan bir şirketin işlerini etkileyebilir. Volskwagen, Türkiye'den yatırımdan vazgeçmiş görünmüyor. Ancak CAATSA yaptırımlarının ne olacağını görmek istiyor olabilir” diye konuştu.