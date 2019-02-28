Tam 200 bin adet ‘elektrikli araç’ sattılar!

Avrupa'da her 3 elektrikli araçtan yaklaşık 1'i Renault markasına ait. 2018 yılında, Renault'nun Avrupa'daki elektrikli araç satışları yüzde 36 artarken, ikinci yarı yılda güçlü bir ivme ile bu oran yüzde 62'ye yükseldi. Renault, Fransa’da binek ve hafif ticari araç pazarlarında yüzde 56,8 elektrikli araç payına sahip.

Renault Grubu Elektrikli Araç Kıdemli Başkan Yardımcısı Gilles Normand, ”Bugün, Avrupa'da 200 binden fazla müşteri, elektrikli araçta Renault'yu tercih ettiğini söylemekten gurur duyuyoruz! Bu elbette, uzun bir yolculuğun daha sadece ilk adımı. Geçtiğimiz on yıl için açıkça belirtmiş olduğumuz hedefimiz, elektrikli mobiliteyi herkes için kullanılabilir hale getirmekti. Renault Grubu 2022 yılı itibariyle tüm satışlarının yüzde 10'unu elektrikli otomobil olarakhedefliyor. Bunu başarmak için, bu tarih itibariyle ürün gamında sekiz elektrikli otomobil yer alacak” dedi.

Genişleyen ürün gamı, örneğin, daha güçlü motorlar veya daha hızlı şarj ile sürekli olarak iyileştiriliyor. Ürün gamının en çok satan iki modeli: şehir otomobili ZOE ve Kangoo Z.E. Van. ZOE geçtiğimiz yıl, 18 bin adedi Fransa'da olmak üzere toplamda 40 bin satış adedine ulaştı. Altı yıllık pazar başarısını daha da geliştiren model, tasarımı ve 300 kilometre sürüş menzili ile müşterilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kangoo Z.E, 2018 yılında yüzde 51,5'lik pazar payı ile elektrikli hafif ticari araç satışlarında Avrupa'da lider konumda bulunuyor.