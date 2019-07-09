Tedarikçiler “Yerli Oto” için sırada!

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), geleneksel olarak her yıl İstanbul, İzmir ve Bursa'da düzenlediği bölgesel üye toplantısını son olarak Bursa'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Türkiye'deki otomotiv sektörünün geçmişten günümüze geldiği noktayı ve gelişimini yurt dışında tanıtmak amacıyla hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı. Bu kapsamda özellikle son iki buçuk yıldır yurt dışı algı çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Kanca, “Çalışmalarımız çerçevesince özellikle Almanya'ya ağırlık verdik. Almanya, otomotiv sektöründe de en büyük ticaret ortağımız. Onlara kendimizi, Türkiye'yi, Türk otomotiv sektörünü anlattık” dedi.

Yurt dışı tanıtımları devam edecek!

TAYSAD olarak; Almanya otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 150'den fazla yöneticinin katılımıyla bir anket çalışması yaptıklarını anlatan Kanca, bu çalışmanın Alman firmaların Türkiye'ye yönelik algısı ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğunu vurguladı. Kanca, “Çalışmamızda, Türkiye ile çalışan Alman otomotivcilerin algısının son derece iyi olduğu ortaya çıktı. Ancak çalışma neticesinde kritik bir nokta da dikkat çekti. Türkiye ile ilgili olumsuz algıya sahip olanların; Türkiye'de yatırımı olmayan, Türkiye ile çalışmayan firmalar ve yöneticiler olduğunu gördük. Biz de Türkiye'de yatırımları olmayanlara yönelik çalışmalar yürütmeye, bu çalışmaları da özellikle Almanya'da yapmaya karar verdik. Anket çalışmamız ile birlikte Türk otomotiv sektörünü tanıtmak amacıyla yürüttüğümüz diğer çalışmalar, hem Alman basınında hem Türk basınında yer aldı. Tüm bu çalışmalarımızla Türkiye'ye yapılması düşünülen otomotiv ana sanayi yatırımlarının önünü açmaya gayret ediyoruz. OİB ve İTO ile iş birliğinde Almanya'da ve Türkiye'de, birkaç kez Alman basını ile bir araya gelerek, Alman kamuoyunda da Türkiye hakkında geniş haberlerin yer almasını sağladık” diye konuştu. Kanca, TAYSAD olarak Türkiye'nin yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

62 TAYSAD üyesi ile görüşmeler başladı

TOGG olarak iki hedeflerinin olduğunu belirten Karakaş, bunları ise teknolojisi ve markası Türkiye'ye ait uluslararası piyasada rekabet edebilen elektrikli akıllı araç üretmek ve mobilite ekosistemi için altyapı kurmak olarak sıraladı. Bu kapsamda 48 aylık bir program oluşturduklarını anlatan Karakaş, şöyle devam etti: “Aralık ayında ön gösterimini yapacağımız araç, elektrikli bir SUV olacak. Sonrasında 4-5 adet farklı araç olacak. Sene başından bu yana bir araçta olması gereken 950 özelliği baştan sona belirledik. 2022'de araç seri üretime hazır olacak. İki sene sonra ise ihracat yapar hale gelmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin otomobili için TAYSAD üyesi 62 şirket ile de görüşmelere başladık. Bunlar arasında ön görüşme aşamasında olduğumuz şirketler olduğu gibi anlaşma imzaladığımız şirketler de var. Tüm bunlarla birlikte önümüzdeki haftalarda açıklayacağımız imalat yerleşkesinde ürün geliştirmesi, üretim, satış-pazarlama, servis ve startupları bir araya toplayacağız. Projenin rakamsal boyutuna baktığımız zaman 15 senede ülkemize getirisi 50 milyar TL gayrisafi yurtiçi hasıla, 7 milyar cari açık etkisi ve 20 bin de istihdam olacaktır.”