Tesla’nın yeni otomobili “Model Y” karşınızda!

Otomobilin standart versiyonu Amerika’da 39 bin Dolar’dan satın alınabilecek. Bu standart versiyona ek olarak uzun menzilli olan Long Range, Dual Motor All-Wheel Drive olan çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyon ve Performance diye adlandırılan diğer modellerden daha güçlü bir versiyonu olacak.

Yedi kişilik oturma kapasitesine sahip olacak oolan otomobil Model 3 altyapısı üzerine kurulmuş. Otomobile dışarıdan baktığınızda Model X’in daha küçük bir versiyonu olduğunu fark ediyorsunuz. Ancak Model Y’de marka aerodinamik olarak daha şık ve kaslı görünen bir tasarım çizgisi belirlemiş. Otomobilin ön kısmı ise Model 3 ile çok benziyor.

0’dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşacak olan Model Y, 375 km ile 500 km arasında menzile sahip olan versiyonlar sunacak. Otomobilin teslimatları ise 2020 yılının sonbaharında başlayacak ve 2021 ilk baharında Performance, Long Range Rear Wheel Drive ve Dual-Motor All-Wheel Drive versiyonları olacak.