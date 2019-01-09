Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 39 azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2018 yılı kasım ayı sonu verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 850 bin 238 adet oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 39.1 azaldı!

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 850 bin 238 adet taşıtın %54,2’sini otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14,1’ini motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 66 578 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 66 bin 578 taşıt içinde otomobil %67,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %14,7 ile kamyonet, %10,1 ile motosiklet, %5,6 ile traktör takip etti. Taşıtların %2,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %74,7 arttı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %74,7 arttı. Bu artış otomobilde %140,9, minibüste %19,5, kamyonette %129, kamyonda %33,1 olarak gerçekleşti. Otobüste %4,6, motosiklette %32, özel amaçlı taşıtlarda %36,4, traktörde ise %4,8 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %39,1 azaldı

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %39,1 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %35,4, minibüste %55,9, otobüste %45,7, kamyonette %48, kamyonda %72, motosiklette %27,1, özel amaçlı taşıtlarda %72,2, traktörde ise %51 olarak gerçekleşti.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Kasım döneminde 631 293 adet arttı

Ocak-Kasım döneminde 847 bin 162 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 215 bin 869 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 631 bin 293 adet arttı.

Kasım ayında 44 676 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 44 bin 676 adet otomobilin %11,3’ünün Toyota, %10,6’sının Volkswagen, %10,6’sının Renault, %9,3’ünün Nissan, %8,3’ünün Honda, %8’inin Hyundai, %5,5’inin Dacia, %5,2’sinin Fiat, %4,3’ünün Peugeot, %4’ünün Skoda olduğu, %22,9’unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.