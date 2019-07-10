Tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor!

Markanın orta ölçekli SUV modeli olan CX-5 ile 2012 yılında ilk defa tanıştık. O günden bu yana yenilenmese de ufak tefek makyaj operasyonları geçiren otomobil hem teknolojik hem de tasarımsal anlamda rakipleriyle rekabet edebilecek duruma geldi. Ancak otomobilin sahip olduğu 2 litrelik motor Türkiye gibi ülkelerde tercih edilmesini zorlaştıran en büyük engel oldu, diyebilirim.

Bu sıkıcı konular yerine otomobilin dış görünüşüyle konuya başlayabiliriz. CX-5 dışarıdan ilk defa karşılaştığınızda sizi yutacak gibi büyük bir motor ızgarasıyla karşınıza çıkıyor. Bu ızgaranın etrafında şekillenen farlar ve tamponla birlikte de agresifliğini en üst seviyeye çıkarıyor.

Aracın farlarındaki gündüz ledleri ve motor ızgarasını çevreleyen krom çıta detayı premium algıyı destekleyen unsurlar olarak akılda kalıcı biçimde öne çıkıyor. Hazır far demişken led teknolojisine de sahip olduğunu belirteyim.

Otomobilin yan kısmına baktığınızda ise belirgin kordon çizgileri otomobilin dinamizmini yan bölüme de taşımış.

Ayrıca siyah ve grinin domine ettiği 19 inç boyutundaki jantlar da yan kısımda hemen göze çarpıyor.

Otomobilin arkasına geçtiğinizde ise arka bölümün en köşelerine itilmiş stoplar oldukça küçük tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayrıca bu boyut CX-5’in arkasını oldukça geniş göstermiş. Arka tamponun alçağa konumlanması ve bagaj kapağının uzun olması yükleme eşiğini yere yakın kılmış. Bu sayede otomobilin bagajına eşyalarınızı kolay biçimde yükleyebiliyorsunuz.

Arka kısımda bir diğer dikkat çeken detay ise tamponun sağ ve sol kısmına yerleştirilmiş olan egzozlar. Krom olan bu egzozlar otomobilin sportif tasarımını destekliyor.

CX-5; 4550 mm uzunluğunda, 1840 mm genişliğinde ve 1680 mm yüksekliğinde. Otomobilin bagaj hacmi en az 506 litre! Test otomobilimizin ağırlığı ise 1500 Kg olarak belirtilmiş. Ayrıca CX-5’in aks mesafesi de 2700 mm olarak belirtilmiş. Bu sayede otomobilin arka koltuğuna 3 yetişkin rahatlıkla binebiliyor.

Gelelim CX-5’in iç mekanına. otomobilin sürücü kapısını açtığınızda karşınıza 3 kollu ve fonksiyonel Mazda direksiyonu, beyaz deri kaplı koltukları ve ön konsolun ortasına yerleştirilmiş olan multimedya ekranı çıkıyor.

Ekran üzerinden aracın navigasyon, ses sistemi, bağlı cep telefonu vb menülerine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.

Ayrıca bu sistem BMW iDrive’daki gibi vitesin arkasında yer alan döner düğmeyle de kontrol edilebiliyor.

Direksiyon ise üzerindeki düğme bolluğuyla gözünüzü başta yoruyor. Ancak bu direksiyona alıştıktan sonra işinizin ne kadar kolaylaştığını hemen fark ediyorsunuz.

Otomobilin opsiyonel olarak sunulan beyaz deri koltukları iç mekanı daha ferah ve daha şık göstermiş. Ancak sıcak havalarda derinin sırtınızda yarattığı terleme işleri zorlaştırabiliyor.

CX-5’in motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 2 litrelik 4 silindirli SkyActiv teknolojisine sahip bir benzinli motor çıkıyor. Bu motor 165 beygir güç ve 213 Nm tork üretiyor. 6 ileri tam otomatik şanzıman ise bu güç değerlerini dört tekerleğe birden sorunsuz ve doğrusal biçimde iletmeyi başarıyor.

CX-5 2 litrelik atmosferik motoru sayesinde 0’dan 100 km/s hıza 10.3 saniyede ulaşıyor ve aracın maksimum hızı ise 188 km/s olarak belirtilmiş. Motorun sahip olduğu SkyActiv teknolojisi ise bu ünitenin en verimli biçimde çalışmasını sağlayan teknolojidir.

CX-5’i kullandığım süre boyunca yaklaşık 400 km yol katettim ve bu mesafenin yüzde 80’i şehir içi yoğun trafikteydi. Otomobilin bu detaylar ışığında bana sunduğu tüketim verisi ise 8.6 lt / 100 km oldu. 2 litrelik motora, 1.5 tonluk gövdeye ve dört tekerlekten çekiş sistemine göre oldukça makul bir yakıt tüketimi olduğunu belirtmeliyim.

Otomobili kullanırken hissettiğiniz en önemli his ise aracın kabinin sessizliği. Sessiz çalışan motor ve arttırılmış yalıtım ögeleri bu durumu artırmayı sağlarken, aracın rüzgara karşı olan direnci de sürtünmeden oluşacak sesi azaltıyor ve CX-5 konforlu bir sürüşü kullanıcısına sunuyor.

CX-5’i aniden hızlandırmak istediğinizde otomobilin biraz ağır kaldığını fark ediyorsunuz. Ancak virajlı yollardaki gövde dinamiği bu ağırlığı fark etmemenizi sağlıyor.

Mazda’nın son 10 yıl içerisinde ürettiği otomobiller alışkın olduğumuz premium markalar kadar konforlu ve kaliteli olmuştur. CX-5’te hem tasarımı hem de malzeme kalitesiyle bu durumu destekliyor.

CX-5 ülkemizde Power Sense ve Power Sense Plus adında iki farklı donanım seçeneğiyle satın alınabiliyor. Power Sense 19″ jantlar ve siyah deri döşeme özelliklerini kullanıcısına sunarken LED farlar, akıllı şehir içi fren desteği ve kör nokta sensörü gibi donanımlar var.

Bu otomobilin Power Sense donanımlısının fiyatı 355 bin 305 TL’den başlarken, Power Sense Plus’ın fiyatı 373 bin 755 TL’den başlıyor.